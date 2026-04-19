自由共和國》黃清龍／看穿習近平「尊重」背後的統戰邏輯

鄭麗文轉述，習近平在鄭習會談話講到她心坎裡了，這麼的「真摯、謙虛和誠懇」，讓她感觸真的太深太深了。（法新社檔案照）

黃清龍／信民協會創會理事長

中國國民黨主席鄭麗文轉述，習近平在鄭習會上曾說，充分理解到兩岸隔離了那麼久，台灣已經發展出完全不同的社會制度、生活方式，他們非常的尊重理解。但習也說，台灣是不是對大陸現在的成就也應該肯定、應該尊重呢？

鄭麗文說習這番話講到她心坎裡了，這麼的「真摯、謙虛和誠懇」，讓她感觸真的太深太深了。但其實早在二〇二年四月的「馬習二會」中，習近平就有類似的表述方式。

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過去北京確實較少公開談論台灣社會的特殊性，而更多地強調「統一大業」的必然性。習近平此次轉換語境，透過「尊重」與「理解」這類字眼，顯然是想消解台灣民眾對大陸政治制度滲透或改變現有生活方式的恐懼。

但習近平接著反問：「台灣是不是對大陸現在的成就也應該肯定尊重？」才是這段話的核心所在，意即既然我們（大陸）願意尊重你們（台灣）的民主、自由與社會運作，那麼你們也應該肯定我（大陸）在經濟發展、脫貧與大國崛起上的成就。言外之意，台灣社會不要再用「制度差異」作為長期分裂的理由。

進而，習更透過強調兩岸都是中國人、都屬於中華民族，暗示制度不同可以理解，但「主權與民族身分」不容挑戰。所以這段話本質上仍是在為其和平吞併台灣鋪路。

習近平試圖建立一個新的敘事框架，雖然在語氣上顯得寬容，但對於兩岸最核心的「主權」與「制度」矛盾，並未給出實質的退讓。這反映了北京試圖從傳統的「威懾」轉向更具迷惑性的「情感認同訴求」，目的有二：

一、瓦解「反共」正當性：習近平透過承認台灣制度的特殊性，試圖向台灣民眾傳遞：「我並不打算立刻改變你們的生活方式。」這是在針對台灣內部對「一國兩制」崩壞（如香港案例）的恐懼進行心理補償。

二、建立「民族成就感」的連結：他要求台灣「肯定大陸成就」，本質上是想把大陸的經濟與軍事強大，包裝成「兩岸中國人共同的驕傲」，以此對沖台灣日益增強的本土身分認同。

這些話看似對等，實則隱含了不對稱的政治前提。習近平談論的「制度與生活方式」僅侷限在社會民生層面，而非政治主權層面。他口中的「尊重」是以台灣承認「兩岸同屬一中」為前提的，如果台灣堅持主權獨立，這種「尊重」便會瞬間消失。

至於他要求台灣肯定大陸成就，則是一種心理暗示策略——既然你肯定了我的成就，你就很難否定我這套制度的「正當性」，試圖讓台灣在心防上解除武裝，轉而接受「大陸模式」也有其優越性。

這種將「制度差異」與「民族成就」掛鉤的說法，意味著北京正在嘗試將兩岸問題從「政治體制的競賽」，轉向一種「大國榮譽感的共享」。

但北京所強調的成就是「大國崛起、經濟產值、科技實力」，與台灣社會更看重「人權保障、多元文化、民主體制」，雙方的價值取向完全不同，加上中共對台軍事恐嚇與外交打壓並未鬆手，都讓台灣社會難以相信這種「尊重」能維持多久。

整體來看，習近平這番溫情談話，只不過是中共對台統戰論述的語境轉換，鄭麗文卻可以感動到無以復加，反凸顯她的無知與危害性。

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