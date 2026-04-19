自由共和國》劉佩真／AI算力革命下的台灣半導體戰略地位

AI快速演進對半導體需求結構的重塑是全方位，它將需求重心從通用CPU轉向專用高算力晶片。圖為經濟部在智慧城市展上展出台灣首款「1.6 Tbps矽光子光引擎模組」，該技術被譽為「AI算力心臟」。（經濟部提供）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

AI的快速演進正以一種前所未有的力量，深刻地重塑著全球半導體產業的需求結構，這股浪潮不僅是單純的增長，更是一種質變，驅動著晶片設計、製造、封裝乃至整個供應鏈的典範轉移。也就是過去半導體產業的需求主要由PC、智慧型手機等消費性電子產品驅動，追求的是通用性和單位成本的優化，然而隨著AI時代的來臨，尤其以生成式AI和大語言模型為代表，對運算能力提出天文數字般的要求，直接催生對高效能運算晶片的爆炸性需求。

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首先，最顯著的改變是AI晶片的地位躍升，且從通用到專用與極致的算力，特別是以Nvidia的GPU為核心，以及AMD、各大雲服務供應商自研的ASIC等專用加速晶片，正成為市場的絕對焦點。上述晶片不再滿足於傳統的CPU架構，而是針對大規模平行運算進行優化，以滿足AI訓練和推論中矩陣運算的需求，而這種需求結構的轉變，推動晶片設計複雜度和製程技術達到新的極限，對台積電等先進晶圓代工廠的先進製程產生龐大的依賴性，這種寡佔地位意味著，全球所有主要的AI晶片設計公司，皆須仰賴台灣的製造能力才能將設計圖紙轉化為實體產品。台灣不僅是AI晶片的生產基地，更是AI創新實現的瓶頸，將持續掌握定價權與技術標準的話語權。

其次，AI對高頻寬記憶體（HBM）的需求成為重塑結構的另一關鍵因素，主要是由於AI運算需要極高速度的數據傳輸，傳統的DRAM或SRAM已難以負荷，而HBM以其垂直堆疊和先進封裝技術，提供遠超傳統記憶體的頻寬，使其成為AI加速晶片不可或缺的重要配件，這使得SK Hynix、Samsung等記憶體巨頭的HBM產能成為決定AI產業發展速度的關鍵瓶頸之一，直接影響半導體記憶體市場的產品組合與營收結構。

再者，先進封裝技術在AI時代的地位變得空前重要，也就是AI晶片系統往往需要將多個邏輯晶片、HBM晶片整合在一個封裝體內，以實現極致的運算效率和數據傳輸速度。封裝不再是單純的保護層，而是提升系統效能的關鍵技術節點，使得先進封裝市場的價值和重要性大幅提升。台灣在先進封裝領域同樣扮演具有不可替代的優勢，除了台積電積極擴大CoWoS產能以應對爆發性需求外，以日月光投控為代表的專業封裝測試大廠，也在積極投入相關技術研發與產能擴充。這使得台灣成為全球AI晶片從製造到系統級整合的關鍵橋樑，其封測產業從傳統低毛利的後段角色，躍升為高技術、高價值的關鍵技術節點。

整體而言，AI快速演進對半導體需求結構的重塑是全方位，它將需求重心從通用CPU轉向專用高算力晶片，從標準記憶體轉向高頻寬HBM，從傳統封裝轉向先進異質整合封裝，並催生對液冷散熱等附屬基礎設施的巨大新需求，這種結構性轉變，正引導半導體產業邁向一個以算力和效率為核心競爭力的新黃金時代。

而對於台灣半導體業來說，AI浪潮的快速演進，不僅重塑全球半導體的需求結構，更為居於全球供應鏈核心的台灣半導體產業帶來空前的發展機遇，鞏固其不可動搖的戰略地位，顯示台灣憑藉其深厚的產業基礎與獨特的生態系統，正從單純的製造者轉型為全球AI算力革命中的關鍵賦能者與價值網路領導者。

然而，台灣也不能滿足於既有的製造優勢，也就是面對韓國等競爭者透過扶植新創與聚焦記憶體行追趕，台灣半導體產業的挑戰在於強化IC設計的創新動能，並加速產業自身的AI化。另外雖然台灣在晶圓製造與封裝測試領域領先，但在IC設計端的多元性、特別是IP領域仍有強化的空間，甚至未來台灣業者也可抓住RISC-V等開放架構崛起的機會，鼓勵中小型IC設計新創，並透過公私部門協力建構整合性共創平台，將自身的優勢從製造效率導向轉變為整合與生態價值導向，從而鞏固其在全球AI價值網路中的領導地位。

綜而言之，AI浪潮下台灣半導體產業的機會是結構性的，集中展現在對極致算力、先進整合和高效基礎設施的壟斷性供應能力上，這將確保台灣在全球科技競爭中的核心優勢得以延續。

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