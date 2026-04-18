自由廣場》奧班與台灣

◎ 高碩泰

歐盟在位最久、執政長達十六年的奧班（Viktor Orban）總理及領導的青民盟（Fidesz），因經濟疲弱及貪腐嚴重，遭民眾唾棄而敗選，震驚歐洲政壇。奧班長期以來「打著歐盟反歐盟」，多數成員國對匈牙利變天，莫不額手稱慶，但在大西洋彼岸對這項結果最難釋懷者，則是和奧班「換帖兄弟」的川普總統，而莫斯科與北京失去在中東歐的鐵桿同路人，也大感失望。

一九八九年，匈牙利摒棄共黨統治重建民主政體，台灣搶先於一九九〇年在布達佩斯設處，成為在中東歐的第一個據點，雙方從零開始交往、磨合。筆者於二〇〇八年出任駐匈代表，主要任務即設法開拓雙邊關係動能，除積極與執政的左派社會黨當局接觸外，奧班領導的最大反對黨中右派青民盟，自為爭取的主要對象。

請繼續往下閱讀...

當年十月駐處在匈京舉行中華民國國慶酒會，驚喜迎來奧班親臨。民調顯示青民盟在翌年的國會大選可望大勝，而聲望如日中天的奧氏現身，乃史無前例。他向筆者夫婦祝賀與交談後，即周旋全場成為最大焦點，根本喧賓奪主，但現場匈方友人難掩興奮，認係台匈關係的一個契機。數週後我外交高層順利自台北訪問匈京，會晤匈方官員、國會領袖，並主持當年的歐洲工作會報。

駐處順勢推動台匈「避免雙重課稅協定」，盼能嘉惠當時約卅家台商企業，藉匈牙利地理優勢，布局並拓展歐盟商機。筆者除和匈方主管機關交涉，也不只一次「不期而遇」向奧班及核心幕僚等簡報協定諮商進度…一年後完成談判，由筆者與時任匈駐台代表於二〇一〇年初在匈京財政部簽署，由政務次長見證，締約大廳擺置兩國國旗，成為台灣在中東歐達陣的第一個租稅協定，對雙方皆具實質助益，對週邊中東歐國家允具示範作用。匈牙利國會審議協定時，全案順利表決通過，並在年中奧班重登總理寶座後公布生效，台匈關係步上新里程。

早年以反共抗俄憤青起家的政治明星，不料回鍋總理後竟轉趨極右派民粹、威權，成為「不自由民主」（illiberal democracy）的代表性人物。他與普廷麻吉，對歐盟援助烏克蘭、制裁莫斯科的措施，一再掣肘，加上鮮明的親中立場，為北京代言，毋寧成為歐盟對中、對俄政策的破口。

奧班敗選，終結了匈牙利長期的「不自由民主」強人統治，獲勝的溫和保守派政府上台，可望回歸歐盟主流陣營，但奧班倡議的思維，不無形塑了歐洲近年快速崛起的極右派風潮，且隔洋與川普「讓美國再次偉大」（MAGA）的群眾運動唱和，後續效應恐一時難料。台匈關係面臨客觀變局與啟示，似值評估如何增益主觀努力，俾再創新頁。

（作者為國策研究院顧問、前駐匈牙利代表、前駐美代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法