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自由廣場》從台積電Q1法說會 看衝衝衝的台灣經濟「大勢」

2026/04/18 05:30

◎ 林子堯

當國際輿論仍在關注中東戰火是否推升能源風險、美中科技競爭是否升高半導體供應鏈緊張之際，台積電第一季法說會公布財報，提供一個更值得台灣社會解讀的訊號：台灣此刻的經濟發展半導體的核心引擎，仍以技術領先、產業聚落與AI需求，而非外部局勢的短期變動或各種唱衰雜音！

台積電第一季合併營收達一兆一三四一億元，稅後純益五七二四．八億元，每股盈餘廿二．〇八元，毛利率六十六．二％，營業利益率五十八．一％。除獲利表現超乎市場預期，更重要的是對照過去一年，各界恐慌美國投資將降低毛利率其實不存在。若從企業發展角度來看，這代表台積電目前的獲利關鍵，除擴大資本支出來支撐獲利，更重要的是，台積電續保在AI革命下的優勢競爭力，並走入先進製程、高產能利用率與高附加價值的組合相互強化的階段，甚至掌握了核心訂價權而能確保毛利率穩步成長。

再看結構，趨勢更清楚。法說會數據顯示高效能運算占比已達六十一％，明顯高於智慧型手機的廿六％。這意味著台積電的成長核心，已由過去的手機週期，轉向AI伺服器、資料中心與高效能運算。換言之，支撐台積電的，不再只是智慧型手機，而是全球運算模式的重組，台灣的經濟高成長率很大部分也受惠於此。

這也是為什麼中東戰爭與美中關係雖然構成風險，卻暫時未形成對台積電基本面的直接威脅。中東局勢確實可能推升油價與運輸成本，美中科技對抗也仍會影響全球投資與政策預期，但從這次法說會來看，AI革命下的需求未變，台積電赴美投資的表現也已逐步上軌，公司更因此略調高營收成長，過去這陣子外界對台灣半導體產業的質疑應可休矣。

最後，台積電透露的不只是企業獲利成長，而是台灣在全球科技發展上佔有重要地位。外部風險當然存在，包含美國企業家欲發展本土新的晶圓代工，台灣要持續維持半導體部落的合作優勢，才能維持技術與產能領先。台灣未來幾年將是經濟發展的關鍵，半導體產業的優勢必須維持，除了政府支持外，朝野政黨的合作與強化國防與產業投資，更是關鍵中的關鍵！

（作者為台大政治學系博士生、高雄市民）

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