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自由廣場》從華府看KMT「和平之旅」︰ 低姿態迎合中共的危險誤導

2026/04/18 05:30

◎ 蘇燦

長期觀察美中台三角關係，筆者必須直言：國民黨主席鄭麗文訪中與習近平會面，及返台時十五位藍委熱烈擁抱、高喊「和平加油」的場面，看似一場「和平慶功」，實則是一次低姿態的刻意迎合，極易在美國輿論中製造致命誤讀，損害美台戰略關係！

這趟所謂「和平之旅」，時機精準卡在川習會前夕。中共會後立即拋出十項惠台措施，目的清晰：利用台灣在野黨繞過民選政府，向國際釋放「兩岸正走向和解、中國積極求和平」訊號。KMT回應卻是全力配合——鄭麗文感謝北京善意、強調「第一步成功，還有九十九步」，返台機場的擁抱與歡呼，更像一場政治表演，完美契合中共「和戰加壓」的統戰劇本。

在華府眼中，這不是單純黨際交流，而是中共低成本的「B隊操作」。美國智庫大西洋理事會非駐研究員宋文笛明確指出，北京當局將利用鄭習握手照片，向美傳遞「中國仍願意對話、偏好政治途徑而非軍事手段」的訊號，因此美方「沒必要過度關注台灣」或推進軍售。眾議院外交委員會貼出「川普＋賴清德」合成照，重申《台灣關係法》是抵禦中共侵略的堡壘。這清楚顯示，華府不會輕易上當，但輿論誤讀一旦擴散，仍會削弱美國國內支持台灣的共識。

更深層問題在於主體性。台灣是印太第一島鏈關鍵民主堡壘，美國投入資源支持自衛，正是因為它代表自由開放的價值。而KMT刻意迎合中共「九二共識、一中框架」，公開展現低姿態，等於自貶台灣作為主體的戰略價值。華府最擔心的是這種行為讓美國承諾顯得尷尬——我們為何要全力軍援一個內部不斷向北京低頭的夥伴？這只會讓中共更容易在國際上宣傳「台灣問題是中國內部事務」，動搖美國對台政策的正當性。

KMT或許自認帶來「和平紅利」，但華府現實評估是：這些措施多為可開可關的經濟閥門，短期利好少數依賴中國的族群，長期卻加劇台灣脆弱性。真正的和平來自實力平衡與民主團結，而非單方面低頭。美國國會持續敦促台灣通過特別國防預算，正是因為清楚中共軍事壓力從未停止。

此次事件再次提醒華府：台灣內部若持續上演這種低姿態迎合，只會混亂美國輿論、猶豫政策，最終受害的是台灣自身。華府不會因此改變對台戰略支持，但台灣必須自省——真正的戰略夥伴，應展現捍衛民主的決心，而非配合對手的劇本。

（作者為美國華盛頓政策分析員）

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