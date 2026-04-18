即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》中共「第十一項」對台措施
社論》李貞秀的真人實境秀
新聞線上》國民黨剝奪台灣人的選擇權
社論》「台灣關係法」與「成人穿童裝」
社論》拆穿「鄭習會」的虛虛實實
more
專欄
康埈榮東亞論衡》再度動盪的韓半島局勢 將會威脅東亞局勢
林修民 半導體看天下》1.2兆國防特別預算一塊都不能少
民主之盾》和平框架是國民黨鄭麗文主席俯首接納的糖衣，回歸統一才是深藏其中的致命毒藥
南南論壇》區域衝突下的石油政治：印度「平衡外交」的新試煉
林修民 半導體看天下》記憶體價格高漲 導致消費型需求減少
more
社群
矢板明夫觀點》台灣的民主資源 不應如此被揮霍
沈榮欽國際視野》見證台大學生會的興衰
汪浩時間》制度中立之殤：評民主基金會經費運用爭議
黑熊學院》發生大型災難，我有哪些通訊備援選擇？
法操》【刑法小教室】外送員A走餐點被判6個月！什麼是業務侵占？
more
投書
自由廣場》觀光還是滲透？ 中客來台的國安風險
自由廣場》拿「台獨經費」赴京 戳破國民黨的政治幻術
自由廣場》漫畫︰能撈就撈
自由廣場》從華府看KMT「和平之旅」︰ 低姿態迎合中共的危險誤導
自由廣場》從台積電Q1法說會 看衝衝衝的台灣經濟「大勢」
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰能撈就撈
2026/04/18 05:30
◎ 樂子
能撈就撈
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書