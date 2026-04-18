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自由廣場》拿「台獨經費」赴京 戳破國民黨的政治幻術

2026/04/18 05:30

◎ 池明

近期國民黨花費四八〇萬公帑的赴中行程，暴露出極度荒謬的政治邏輯。最諷刺的是，國民黨申請補助的「台灣民主基金會」，是由外交部贊助成立，早在前幾年就被中共列為「台獨頑固份子關聯機構」並實施制裁。國民黨卻臉不紅氣不喘地拿著被北京認證「台獨組織」的錢，飛往北京與制裁該機構的中共領導人握手，簡直是「拿反詐騙基金的經費，去繳詐騙集團入會費」。

「鄭習會」朝貢之旅，明細同樣令人咋舌。除大舉報帳商務艙與高額食宿費，更捨棄本土航空搭乘中國籍航空，讓台灣稅金變相挹注對岸企業。且代表團經費未獲核准即逕自出發，這種「先上車後補票」、由韓國瑜董事長主導審查的黑箱作業，視程序正義如無物。企劃書宣稱要「推展民主自由」，但實際統計鄭麗文在人民大會堂半小時演講，共喊了廿五次「習總書記」、引用習語錄十六次，而「民主、自由、人權、中華民國」等字眼出現的次數皆為零，這是哪門子的推展民主自由？

曾經，台灣對中國含香港出口佔比高達四十三．九％的歷史高點，中共隨即將這種經濟依賴武器化，無預警封殺台灣農漁產品。不禁令人想問：如果能夠站著握手談生意，為什麼要跪著磕頭求施捨？

根據美國白宮經濟顧問委員會（CEA）近日公布的「二〇二六總統經濟報告」，去年美國從台灣的進口額大幅激增五九六億美元，增量高居全球之冠；反觀中國，對美出口額則暴跌九七一億美元，衰退幅度全球第一。此消彼長的鐵證，不僅反映國際「去風險化」的戰略結果，更證明台灣正憑藉半導體、AI伺服器與資通訊產業的不可取代性，與美國建構緊密的「經濟安全共同體」，正式蛻變成核心戰略盟友。

台灣已具備關鍵技術實力，能與世界霸主互惠共榮，何必還要屈膝卑躬，去跪求中共那幾億元且充滿算計的「惠台」幻術？國人現在最不需要的就是中共的假仁假利，而是抬頭挺胸，提振身為強悍海島國家的自信心。

（作者為教師）

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