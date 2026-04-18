自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》觀光還是滲透？ 中客來台的國安風險

2026/04/18 05:30

◎ 蕭錫惠

「鄭習會」後，中共立即宣布推出十項涉台政策，其中包括恢復部分地區居民赴台自由行試點。但同時，網上即流傳「十四億陸客將全面來台」、「視為國內旅遊、想來就來」等說法。然而，這些說法實為誤導甚是假訊息！

關鍵不在於人數，而在於性質。在正常國際關係下，觀光是民間交流；但在兩岸關係高度不對等的現實下，中國的觀光客從來不是「單純的旅客」，而是可能被納入統戰、資訊蒐集，甚至政治操作的一環。當一團觀光客的行程、消費、甚至接觸對象，都由對岸系統性安排時，那就不再是旅遊，而是被設計的政治行動。過去開放團客期間，就曾出現低價團壓縮在地產業利潤、特定通路壟斷接待、以及行程高度封閉、與一般社會脫節的現象，顯示這類交流早已偏離正常觀光本質。

因此，「開放與否」不應由北京單方面決定。

台灣作為一個民主社會，有權依據自身的安全、制度與社會承受能力，決定是否、如何開放中國旅客。這不是拒絕交流，而是拒絕在不對等條件下，被動承受風險。是否開放，不應是政治壓力下的讓步，而應有清楚的國安審查與風險控管標準。

對比其他民主國家，對於來自高風險或敏感來源的旅客，普遍設有更嚴格的入境審查機制。例如美國對特定國籍申請人，除了基本簽證程序外，還可能進行更深入的背景調查、面談審核，甚至依國安考量限制入境資格，以確保交流不會轉化為安全漏洞。台灣若在缺乏對等條件與制度設計下貿然開放，反而可能成為體制最脆弱的一環。

更需要警惕的是資訊戰。「十四億人想來就來」、「全面解禁」這類說法，本質上是一種心理操作，目的在於製造既成事實的氛圍，進一步影響台灣內部輿論，弱化對國安風險的警覺！

交流可以是善意的，但制度不能是天真的。當交流的條件不對等，它就不再是交流，而是滲透。

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書