自由廣場》觀光還是滲透？ 中客來台的國安風險

◎ 蕭錫惠

「鄭習會」後，中共立即宣布推出十項涉台政策，其中包括恢復部分地區居民赴台自由行試點。但同時，網上即流傳「十四億陸客將全面來台」、「視為國內旅遊、想來就來」等說法。然而，這些說法實為誤導甚是假訊息！

關鍵不在於人數，而在於性質。在正常國際關係下，觀光是民間交流；但在兩岸關係高度不對等的現實下，中國的觀光客從來不是「單純的旅客」，而是可能被納入統戰、資訊蒐集，甚至政治操作的一環。當一團觀光客的行程、消費、甚至接觸對象，都由對岸系統性安排時，那就不再是旅遊，而是被設計的政治行動。過去開放團客期間，就曾出現低價團壓縮在地產業利潤、特定通路壟斷接待、以及行程高度封閉、與一般社會脫節的現象，顯示這類交流早已偏離正常觀光本質。

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因此，「開放與否」不應由北京單方面決定。

台灣作為一個民主社會，有權依據自身的安全、制度與社會承受能力，決定是否、如何開放中國旅客。這不是拒絕交流，而是拒絕在不對等條件下，被動承受風險。是否開放，不應是政治壓力下的讓步，而應有清楚的國安審查與風險控管標準。

對比其他民主國家，對於來自高風險或敏感來源的旅客，普遍設有更嚴格的入境審查機制。例如美國對特定國籍申請人，除了基本簽證程序外，還可能進行更深入的背景調查、面談審核，甚至依國安考量限制入境資格，以確保交流不會轉化為安全漏洞。台灣若在缺乏對等條件與制度設計下貿然開放，反而可能成為體制最脆弱的一環。

更需要警惕的是資訊戰。「十四億人想來就來」、「全面解禁」這類說法，本質上是一種心理操作，目的在於製造既成事實的氛圍，進一步影響台灣內部輿論，弱化對國安風險的警覺！

交流可以是善意的，但制度不能是天真的。當交流的條件不對等，它就不再是交流，而是滲透。

（作者為自由撰稿人）

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