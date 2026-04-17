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自由廣場》第一線人員心聲 從剴剴案看社工責任界線

2026/04/17 05:30

◎ 小肯

剴剴案社工遭判過失致死、處有期徒刑兩年，輿論認為刑度過輕，難以回應幼童受虐致死的悲劇，然而在社工專業之中，則出現「不應入罪」的不同聲音。這樣的落差，反映了社會對責任歸屬的理解，與社工實務運作之間存在落差。

首先必須釐清的是，社工並非施虐者。案件中，實際對幼童施虐並造成死亡，為保母劉采萱與劉若琳，兩人已分別被判處無期徒刑與十八年有期徒刑。

刑事責任的核心，在於行為與結果的對應關係。當直接加害者已承擔嚴厲的法律制裁後，是否仍應將未能阻止結果發生的他人一併入罪，值得審慎思考。面對悲劇，社會期待更重處罰，是可理解的情感反應。但刑法旨在釐清責任，而非承載情緒。若因結果重大，便將未能阻止悲劇的角色一併入罪，將使刑事責任逐漸從「行為責任」滑向「結果責任」，對任何專業而言，都是風險。

依《社會工作師法》第二條，社工係運用專業知識，協助個人與家庭促進其社會功能，其核心在於評估、支持與資源連結，而非具有強制力的監督者或執法者。社工無法強制介入家庭，也無法全面掌控其他系統運作。社工與醫療、警政及托育體系之間，是建立在分工與信賴之上，而非監督關係。

然而，本案判決卻將社工置於近似「保證人」的地位，要求其對最終結果負起刑事責任。這樣的認定，忽略社工並不具備控制他人行為的能力，也忽略制度設計原本即是分散風險。當轉介的托育人員失職時，若最終責任卻集中於社工，等同將多專業合作的風險壓縮至第一線人員承擔。

更值得注意的是，審理過程是建立在「事後回看」的視角。

當悲劇發生後，所有異常徵象似乎清晰可見，但在實務現場的當下，社工面對的是片段資訊、不完全揭露，及個案可能的不配合。專業判斷本就存在不確定性，若以結果回推過程，認定「應注意而未注意」，容易忽略當時情境下的合理判斷。唯有回到制度本身，強化跨系統合作與責任分工，才能真正避免下一個受害者的出現！

（作者為社工師）

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