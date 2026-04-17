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自由廣場》又見「追蹤器之亂」 藍白沒新招嗎？

2026/04/17 05:30

◎ 張商陽

國民黨文傳會主委尹乃菁說，國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器，並警告賴政府，若再發生類似事件，卸任後將追究到底。

但問題很簡單。這類指控本質上都是刑事案件，卻很一致地，都沒有報案！

李乾龍低調表示這件事已經很久了，沒事沒事。但沒有報案，也沒有讓警方檢測。新北警方甚至主動聯絡、安排檢測，李乾龍卻以行程滿檔為由延後，整件事停在說法，卻直接指向政府。

這種危及人身安全的事件，如果是真的，最合理的反應是報案與檢測，而不是持續跑行程。當行為與風險不相符，說法本身就站不住腳。韓國瑜當年在選總統時也宣稱座車被裝追蹤器，指控國家機器全面跟監，當時謝龍介甚至表示「有看過照片」，要求時任政府說明。但後續既沒有報案，也沒有任何影像或物證被公開，整件事同樣停在說法。

這類說法的問題，不只是個案真假，而是刻意停在無法驗證的位置。既不進入司法，也不接受檢測，讓整件事永遠停在「可能是真的」的狀態。對一般人來說，遇到疑似被跟監，第一件事就是報警處理；但在這些案例裡，卻剛好相反。越是嚴重的指控，越沒有後續。

當指控不需要證據，只要說出口就能成立，那就不是在找真相，而是在製造對象。證據一旦被拿掉，剩下的就只有一件事：把責任指向誰。

如果這些指控是真的，那就是刑案；如果不是，那就是不實指控。但現在的狀態是，既不報案，也不提出證據，卻持續對外指控。

再回頭看柯文哲那句「監視器後面是賴清德」，就不只是發言問題，而是同一種模式的延伸。涉及違法監控的指控，沒有證據，也沒有進入任何調查程序。問題在這些指控從一開始就沒有打算被證明。沒有證據，只有說法！

編註︰警方主動調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」，設計初衷是「防丟」而非「追蹤」。

（作者為蛋農）

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