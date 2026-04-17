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自由廣場》台海納印太戰略架構 日本對「鄭習會」反應較冷靜

2026/04/17 05:30

◎ 王輝生

四月十日登場的「鄭習會」在台引發高度關注，政媒多從其政治意涵與兩岸關係進行解讀。相較台灣輿論的熱度，日本媒體與政府反應相對冷靜，多以事實性報導處理，未見延伸評論。

在四月十二日自民黨黨大會上，高市早苗首相強調修憲為攸關國家存立的「死活課題」，並推動相關草案進入國會審議。台日反應的明顯落差，正反映出台灣議題在不同國家戰略視角中的差異。

首先，地緣安全環境的變化，使台海問題難以再被視為「周邊議題」。中國近年在台灣周邊及日本西南領域的軍事活動日益頻繁，且趨於常態化，使台海安全直接牽動日本西南防衛與海上交通線的穩定。

在此情況下，日本已將台海穩定納入其安全考量，由選項轉為現實，以往模糊的「周邊有事」，已被清晰的「台灣有事」所取代。高市首相更在國會提出「台灣有事可能構成日本存亡危機」，顯示日本已將日台安全保障提升至制度層次。

其次，日美同盟的戰略調整，使日本在台海議題上的判斷更趨明確。近年日美峰會多次強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」，並反對以武力或脅迫單方面改變現狀，凸顯台海問題已納入印太戰略架構，而不再僅是兩岸政治議題。

此外，歐洲主要國家亦開始在印太事務中表態。近期日法峰會聯合聲明納入台海議題，並連結東海、南海與航行自由，顯現台海問題正逐步國際化，並與全球秩序相互連動。

在此背景下，「鄭習會」政治意涵的重要性，對日本而言相對有限。相較於短期政治訊號，日本更關注長期戰略趨勢與安全環境變化，推動修憲以強化國防體制，才是當前優先課題，這正是日本選擇以低調方式處理此事件的原因。

整體而言，日本對鄭習會的冷靜反應，並非忽視台灣議題，而是反映其觀察角度的轉變。當台海問題逐步被納入日本乃至國際安全架構時，單一政治事件的影響力自然下降。這也說明，日本正宏觀地看待台灣議題，由短期政治互動，轉向長期安全結構，而此一轉變，正是當前印太局勢演變的縮影。

（作者為日本開業醫師，京都大學醫學博士）

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