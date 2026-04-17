自由廣場》拒絕中共版「和平」 台灣需有「止戰策略」！

◎ 李其澤

面對北京持續升高的軍事施壓、法律戰與認知戰，台灣不能對「和平」二字失去警覺。近來國共互動再度被包裝成「和平之旅」、「和平制度化」，但只要仔細檢視中共論述結構便不難發現，北京所談的和平，從來不是建立在對等主體、自由協商與彼此尊重之上，而是建立在「九二共識」、「反對台獨」、「兩岸同屬一個中國」等政治前提上的和平。這種和平，是典型的以戰逼和、以和促統！

因此，揭露中共和平話術的真面目當然必要。若所謂和平安排，實質上只是要求台灣先接受北京設定的一中前提，而中共自己卻不願同步撤回武力威脅與政治壓迫，那麼這樣的安排就不是和平機制，而是不對等的政治吸納。它表面上像是降低風險，實際上卻可能把台灣一步步鎖進對方設計好的政治邊界。

請繼續往下閱讀...

但台灣在拒絕中共版和平的同時，也不能把「止戰」這件事整個讓給北京來定義。真正成熟的國安思維，從來不只是軍購、嚇阻與結盟，也包括如何降低誤判、如何防止擦槍走火、如何在危機升高時仍保有必要的管控工具。台灣不能只有抵抗能力，也必須有自己的避戰能力；不能只有硬實力，也要有避免局勢失控的中間工具。若台灣社會把所有與危機管控、降敵意、防誤判有關的制度討論，都簡化為統戰或投降，那麼最後只會剩下兩種語言：一種是北京壟斷的「和平」語言，另一種則是台灣內部只剩表態、沒有工具的情緒動員。

這正是台灣今天最需要建立的「止戰策略」。它的核心，不是向北京讓步，更不是接受其政治前提，而是在堅守主權、民主與人民選擇權的基礎上，發展屬於自己的風險治理能力。熱線機制、海空意外處置、半官方溝通平台、危機時期的最低互動規則，這些中間層設計，未必等於接受北京框架，更不必然意味自我矮化。問題從來不在於「能不能談」，而在於「談的是不是對等、可驗證、互相降低風險的安排」。

台灣最該避免的，是在反制統戰的過程中，連自己避免戰爭的工具也一併丟掉。若台灣只剩強硬口號而沒有制度性的止戰工具，當真正危機來臨時，我們不是更安全，而是更缺乏迴旋空間。較穩健也更符合台灣利益的路線，應該是同時守住兩條線：第一，清楚揭露北京和平論述背後的一中前提，拒絕讓國共平台把台灣帶入中共設定的政治框架；第二，在不放棄主權與民主的情況下，發展台灣自己的避戰與止戰工具。這不是軟弱，而是更高層次的安全治理；不是對中共讓步，而是避免讓對方獨占和平與止戰的語言！

台灣真正需要的，不只是反統戰的堅定，更是止戰策略的成熟。拒絕中共版的和平，不代表拒絕台灣版的避戰；強化嚇阻，也不代表放棄危機管理。真正負責任的民主社會，應該在強化防衛的同時，也保有屬於自己的降風險能力。否則，我們或許能識破北京的框架，卻未必能保住自己在危機中的主動性。和平不能被壟斷，止戰也不能只剩別人的版本！​​​​​​​​​​​​​​​​

（作者為彰師大副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法