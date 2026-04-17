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自由廣場》卓揆自費赴日vs.鄭魁公費訪中 誰公器私用？

2026/04/17 05:30

◎ 朱孟庠

中國國民黨文傳會主委尹乃菁證實，「我們是合法向基金會提出申請，從事政黨交流」，更說民進黨政府若願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以提出政黨交流申請補助款。

鄭習會後，鄭麗文主席接獲任務，要將「一中框架」制度化，九二共識及反台獨入國民黨黨綱，一中緊箍咒就是將中華民國主權雙手奉送給中共，一個敵我不分的政黨，對得起你們的父祖輩？

回溯一下台北市長蔣萬安批：卓榮泰院長包機去看球賽是「公器私用」？卓揆成功的外交突破，是自己出錢，還被王鴻薇告發，由檢調立案調查中；今天「通敵賣台」的鄭習會卻要全民買單？今天台灣的處境，不就是蔣介石拒絕了美國提出的「雙重代表權」等折衷方案，決定退出聯合國所造成的，怎有臉跳出來指責卓院長一記漂亮的外交出擊是「公器私用」？那麼蔣市長是否也該為兩蔣過世後還「公器私用」數十年而羞愧？為兩具銅棺入土五指山上的蔣陵，而說句在理話？

五指山是國民黨的專屬墓園，其中一面石牌上寫著寫著：「青山有幸埋忠骨，翠樹紅花伴英靈」，還有一座壯觀的〈國民革命軍陣亡將士紀念碑〉。今天的國民黨人都忘了他們陣亡的先輩？事隔五十四年，當台灣的行政院長能成功突圍赴日，而日媒也全面報導，國民黨卻成為中共在台第五縱隊，急著跳出來當打手，是替主子教訓守護中華民國的民進黨政府？鄭、習會前更是用盡手段擋軍購！

看看西班牙於二〇〇七年通過《歷史記憶法》，十四年後，轉型正義達成一項重要的里程碑，成功拆除了所有豎立在公共場合的獨裁者佛朗哥雕像；二〇一九年其遺體更被遷出烈士谷，佛朗哥和蔣介石是同一時代的獨裁者，同於一九七五年過世，今天老蔣還能有五指山巍峨的蔣陵，卻仍不入葬？

請國人記得卓院長自掏腰包完成這記漂亮的訪日外交安打，再看看鄭麗文率團訪中向民主基金會申請四八〇萬元補助，比較卓、鄭兩人的出訪，只有讓徹底紅統化的國民黨邊緣化，並努力深化民主，台灣的國家認同才不致混淆。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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