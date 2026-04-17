自由廣場》以民主資源反民主 公共預算不容助統戰

◎ 張淨依

台灣民主基金會設立宗旨至為清晰，其存在目的從來不是為了流於形式的「交流」，而在於實質推進民主、人權與國際連結，並透過制度化合作鞏固台灣民主成果。然而，國民黨主席鄭麗文以「和平之旅」名義訪中，並申請高達四百八十萬元補助，聲稱要「推展台灣民主理念」，說法不僅空洞，難通過最基本的檢驗，更不符該基金會組織章程第十八條第三款明定，「本會不得贊助涉及統獨之活動。」當行動本身進入威權體制所設定的政治場域，其結果根本不可能輸出台灣民主價值，而只會被吸納進既有的統戰敘事。

不符基金會章程 應撤補助

依據民主基金會章程規定，其設立宗旨主要有三：其一，與「民主國家」相關社團、政黨、智庫及非政府組織建立合作夥伴關係；其二，支持亞洲及世界各地之「民主化」，並與全球「民主領袖」建立密切合作網絡；其三，提升台灣民主素質，進而「鞏固民主發展」。試問中國是「民主國家」嗎？習近平是「民主領袖」嗎？「鄭習會」究竟如何有助於「鞏固台灣民主發展」？況且若赴中行程欠缺任何涉及選舉制度、權力制衡或人權保障等民主核心議題，則所謂「推廣民主」，不過是借民主之名所進行的形式包裝，其內容實與民主本質明顯背離。

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更顯荒謬的是，台灣民主基金會早已遭中國官方列入制裁對象，明令禁止任何形式往來；中國國民黨卻反而以其資源做為赴中經費來源。此舉不僅自相矛盾，更是對制度的公開嘲諷，形同以被威權否定的民主資源，去參與威權主導的政治互動。其結果不是交流，而是客觀上替對方完成對台統戰敘事，削弱台灣在國際社會中的民主定位。

轟卓揆卻自肥 國民黨雙標

國民黨過去對卓揆自費赴日一事窮追猛打，動輒指控「公器私用」；然而面對自家黨主席動用公帑申請補助赴中，卻轉而以「正常交流」加以合理化。此種明顯的雙重標準，已非單純立場差異，而是價值標準的崩解。當監督淪為選擇性操作，民主政治最基本的信任基礎亦隨之動搖。

綜上，本項補助是利用民主資源反民主，已明確違反台灣民主基金會補助之核心要件。民主資源只能用於深化民主，不能反過來成為威權敘事的養分；公共預算更不容淪為統戰表演的成本。基金會理應即刻撤銷該項補助，守護人民納稅錢所承載的民主價值！

（作者為法務人員）

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