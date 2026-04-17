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社論》中共「第十一項」對台措施

2026/04/17 05:30

中共於「鄭習會」後，在本週公布十項對台措施，冠以「惠台」之名，實際上仍是延續北京過往手法，將兩岸交流武器化、工具化，使政策充滿隨時中斷與變動的不確定性。（路透資料照）中共於「鄭習會」後，在本週公布十項對台措施，冠以「惠台」之名，實際上仍是延續北京過往手法，將兩岸交流武器化、工具化，使政策充滿隨時中斷與變動的不確定性。（路透資料照）

中共於「鄭習會」後，在本週公布十項對台措施，冠以「惠台」之名，實際上仍是延續北京過往手法，將兩岸交流武器化、工具化，使政策充滿隨時中斷與變動的不確定性。同時，僅對特定群體開放的區隔操作，目的不在於促進兩岸正向互動，而是著眼於政治介入與社會分化。最基本的觀察在於，若真為改善兩岸關係，北京任何對台作為，是否應與賴政府進行直接磋商，尤其涉及人貨往來的行政調整，若未透過雙邊官方或所授權機構協商敲定，如何真正落實。過去台灣與其他國家在民生與經貿開放議題上，皆派團隊進行談判，此次我們與美國的對等關稅貿易談判，亦循同樣模式。北京捨常規途徑不走，企圖透過國共管道單向操弄，打擊政府、升高對立，政治意圖已昭然若揭。

果不其然，國民黨主席鄭麗文返台，頻頻讚揚中共總書記習近平「善意」，美化中共，搖身為代言人。親中媒體亦鋪天蓋地喧騰，宣稱賴政府應該「接球」，為兩岸關係解凍。這類論述刻意塑造當前台海緊張情勢的責任不在中國。然在「鄭習會」後，共機與共艦擾台的頻率不減反增，軍事威嚇並無絲毫緩和跡象，北京對周邊國家的軍事進逼亦持續升高，甚至趁美國聚焦中東戰事，企圖奪取區域主導權。習近平正圖推進霸權，第一島鏈的民主友盟國家亦紛紛提高國防預算因應。反觀台灣最大在野黨國民黨，一方面延宕國防特別預算等重大議案的審議，另方面奮力為「習大大」擦脂抹粉。此與國際社會普遍認知宛如平行時空，卻完全符合北京對台操作的政治劇本。

從鄭麗文對習近平的極力吹捧、赴中期間讚嘆中國經社發展的親中言行，到赴中山陵祭拜時刻意表現的仇日立場，中共藉由這條國共管道，用「中國人鄭麗文」之嘴說出「台海是『兩岸中國人』共同守護」以及「台海不會成為外力介入的棋盤」，從一中到反獨，國共現在又多了反對外部勢力的共同政治基礎，劍指美日，要切斷最支持台灣的友盟力量。國民黨過去在「疑美論」上已「貢獻」良多，此次鄭麗文在中國刻意稱「日本帝國主義」，這敘事與中共打擊日本高市早苗政府可謂前後呼應。另方面，賴政府近日指出有望引進首批印度移工，社群網路對印度社會的污衊與攻擊突然陡升，顯與中共認知戰有關。同時，在野政治人物亦跟進擴散不實言論。從地緣角度，台印關係愈趨緊密，北京深感芒刺在背。醜化印度，推波助瀾，自然符合中共利益。

再觀中共此次公布的十項對台措施，內容涵蓋兩岸客運直航、農漁產品輸入、觀光自由行等，幾乎是馬英九政府時期與對岸簽署的兩岸協議事項。當年相互開放，民進黨政府上台後遭到片面中斷，中共現今將舊措施重新包裝為「惠台」新政，部分國民黨人士亦隨之附和，令人質疑是健忘失憶，抑或將台灣人視為可隨意戲弄的對象。過去負責與中共簽署協議的馬政府代表曾形容，協議是一條條橫跨兩岸的「高速公路」。這話若轉換成中共對台工作的視角，實際上即是更快速的滲透管道。蔡英文政府加強民主防控，中共行動受阻，索性用台灣拒絕一中為由切斷往來。如今賴清德政府同樣主張兩岸互不隸屬，並嚴正駁斥中共的一中謬論，北京卻恢復部分交流，前後矛盾，顯示一中說詞不過是藉口。更真實原因是，眼前台灣陷入政治亂局，加上國會朝小野大，對北京是加大促統力道的時機，並一舉抬高在台代理人的政治行情。

在鄭麗文赴中之前，外界尚認為國民黨內存有親美派、本土派等力量，得以與鄭所代表的急統派相互周旋。然而經此「鄭習會」，黨內似乎趨於噤聲。這一轉變在朝野攻防的國防特別預算案中表露無遺。行政院提出的一點二五兆元嚴密規劃版本，完整通過的可能性已渺茫，而審查過程亦聲聲慢，看似有討論，卻進度牛步，坐實在野欲拖至五月中旬待川習二人見面，獻給北京當美中交鋒的籌碼。中共利用僅以六萬票當選黨魁的鄭麗文，成功牽動國民黨路線，藉此政治槓桿影響藍白在國會中的議案處理。外界多認為，中共在此次國共領導人會面完全主導，與其說是「鄭習會」，更像是一場「習鄭會」、「戲鄭會」。表面上，北京公布了十項對台措施，實際上，或還暗藏一項隱而不宣的「第十一項」，其對象恐是國民黨本身，意在促其更加靠攏「中國黨」定位，為習帝百年一統大業中充當政治馬前卒。

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