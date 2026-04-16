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自由廣場》師生權益失衡 應該調整

2026/04/16 05:30

◎ 李嘉賢

前陣子有國中生在Threads上詢問怎麼做才可以把班級導師「弄走」，有網友留言可以用誣告的方式，Threads上的這串對話引發關注與熱議。

從這個案例中，不難發現臺灣教育現場的師生關係，已經發生了翻天覆地的變化。在網路將錯誤觀念不斷渲染之下，部分學生變得肆無忌憚，可以堂而皇之地公開討論如何「弄走」老師，他們的心智早就不如教育部官員們想像的那般純潔。

在誣告幾乎零成本、無須舉證，且不必負誣告責任，而被投訴教師卻必須設法自證清白的狀況下，師生權益完全向學生端傾斜。

這種風氣，始於家長的胡亂投訴，加上媒體與網路的推波助瀾，如今連國中學生也開始仿效，誣告那些看不順眼的老師，甚至進行全面性的清算，最終必然將逼著愈來愈多的教師們，為了能夠自保而採取防禦性教學。

倘若要遏止這股向下沉淪的歪風，讓教師們敢於管教學生的偏差行為，教育部就必須要有擔當，加快改革的力道，不能以「學生不懂事」做藉口，讓師生權益的天秤繼續傾斜。首先，在投訴教師的同時，必須要求投訴方提出具體證據，否則一概不予受理，而且若證實為誣告，投訴方必須負起誣告之責；其次，教育部應該主動斡旋，加速通過「錯誤調查賠償機制」，保障教師基本權益，讓教師知道自己不是孤軍奮戰。

教育是國家的根本，當師生權益失衡，完全向學生端傾斜，這樣的根本就會動搖，教育部身為主管機關，不能再漠視這樣的現象，必須有所作為，未來的臺灣才能在國際上繼續保有競爭力。

（作者為教育工作者）

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