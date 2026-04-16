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自由廣場》外勞議題中的社群操作與認知作戰

2026/04/16 05:30

◎ 郭索

近日，圍繞立委吳思瑤與外勞政策的討論，在網路社群中迅速發酵，特別是某疑似側翼社團「政客爽」以「印度勞母」等帶有強烈性別與族群歧視的言語攻擊，使原本應屬於勞動政策與產業結構調整的公共議題，迅速被扭曲為充滿情緒動員與仇恨想像的戰場。如此操作不僅偏離政策本質，更顯示出典型的認知作戰模式：透過簡化、標籤化與情緒化語言，將複雜議題降維為「恐懼敘事」，進而影響大眾判斷。

從性別角度觀察，「印度勞母」這類用語並非單純的人身攻擊，而是結合性別貶抑與族群污名的複合性話語。其潛台詞在於暗示女性政治人物「引進外勞即是引狼入室」，並進一步連結到女性安全、性犯罪等，營造出「政策＝威脅女性」的錯誤因果關係。這種論述實際上是利用社會對性別安全議題的敏感性，進行放大與扭曲，將個別犯罪風險泛化為整體族群問題，進而形成對特定外勞來源國的全面性排斥。

更值得警惕的是，此類論述高度符合認知作戰中的「情緒動員」與「刻板印象強化」機制。透過強調外籍勞工與犯罪、性暴力之間的關聯，即便缺乏完整數據支持，仍能在群眾心理中建立錯誤連結。這種操作手法，與中共長期對台進行的資訊戰模式有高度相似性，即製造社會內部分裂議題，削弱社會信任，讓公共討論陷入對立與對抗，而非理性辯證。

從政策層面來看，台灣是否應開放特定國家的外籍勞工，應回歸產業需求、勞動力結構與管理制度等進行評估，而非被情緒性語言綁架。事實上，任何勞動力引進政策，在於制度設計是否完善，包括勞工管理、社會融入、治安配套與性別安全機制等。將問題簡化為「某國勞工＝危險來源」，不僅無助於解決問題，還可能導致政策失焦，甚至激化社會對立。

面對此類社團的操作，社會應有更高層次的識讀能力。當公共議題被刻意導向性別恐慌與族群對立時，我們必須意識到，這不僅是政治攻防，更可能是對民主討論的侵蝕。唯有回到理性分析與制度建構，才能避免在情緒動員中迷失方向，確保台灣在面對外籍勞工議題時，仍能維持開放而審慎的判斷。

（作者是自由評論者）

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