自由廣場》當「九二共識」失真，何不正視「九個二」？

◎ 施文儀

日前，國民黨率團赴中交流並會晤習近平，原本的「九二共識」在政治擠壓下，竟被窄化轉向為「共表反台獨」。眼見這項發明被硬生生地改寫為國共聯手的防禦口號，卻無人敢於吭聲。這種自廢武功的表態，早已完全脫離台灣社會的現實感。兩岸若要尋求真正的和平，中共與在野黨都必須跳脫這層政治枷鎖，誠實承認「九個二」的客觀事實。

所謂「九個二」，並非虛幻的文字遊戲，而是七十多年來兩岸演進出的真實狀態：二岸、二中、二國、二制、二文、二種、二幣、二史與二路。這涵蓋了領土治權、社會制度、文字文化、民族認同、金融經濟，乃至歷史敘事與未來發展路徑的全面分歧。

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和平不應建立在「否認差異」的虛假前提下。這九個「二」是兩岸相處的現實背景。如果追求和平的前提是必須發動一場「統一革命」來消滅這九個事實，或是訴諸戰爭，那這樣的和平無疑是偽命題。真正的和平，應基於對這九項事實的相互尊重與對等承認；在此基礎上，雙方進行友善競爭，爭取人民的支持與認同，這才是探討未來走向「一」或維持「二」的正途。

回顧七十多年來，台灣在國、民兩黨接續執政下，展現了堅強的經濟、政治、文化與軍事實力。正是這股在國際間發光發熱、對「二」的堅持，讓中共既想併吞卻又不敢輕舉妄動。若國民黨為了政治上的「躺平」而迴避這些客觀事實，試圖在「一中」框架下削足適履，這不僅荒唐，更是對台灣實力的自我否定。

兩岸關係不需要模糊的話術，而是需要面對現實的勇氣。唯有正視這九個客觀事實，和平才能脫離「假和平」的陷阱。現在的現狀是「二」，而且是扎實的「九個二」，唯有正視現在的「二」，未來才有機會談「一」；若現在強迫歸「一」，未來保證分崩離析，因為歷史經驗顯示，過度強制統一往往導致內部離析（可稱之為『強一離析』）。

（作者為退休公務員）

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