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自由廣場》「貞煩傳」 民眾黨請鬼容易送鬼難

2026/04/16 05:30

◎ 鄧鴻源

白營知情人士透露，柯、昌及部分高層曾私下找李貞秀密談去留問題時，未料她卻哭哭啼啼，說自己有五個孩子要養，若沒了立委工作生活費怎麼辦？暗示若要她離開，黨內必須展現『誠意』，令黨內咋舌。

民眾黨當初請鬼容易，但讓人不禁要問：究竟是誰決定將她列入不分區立委名單？她能代表所有中配嗎？她說若沒立委工作，生活怎麼辦？那麼以前她又是靠什麼工作維生？如今前主席柯家欠一個傭人，柯某為何不叫她去你家？

據報導，李某的名下，有跡可查的財產就高達數百萬元，是怎麼來的？名牌包與服飾一堆，有錢的富婆，不當立委後還缺錢嗎？她又有何專業能力可以當立委？種種跡象顯示，來頭不簡單。

亦有白營人士說，柯雖私下多次跟幕僚直言要李貞秀走人，但每次當面遇到李「又心軟了」，本月九日公開受訪甚至冒出一句「人情、世故、義理」，讓黨內要角傻眼，不少白營黨公職已私下議論紛紛「到底有什麼難言之隱，無法叫她退？」

這就是詭異之處，不知柯某是否有把柄落在中共手中，所以遲遲無法決定？因為之前已有許多人提出質疑。柯將李列為不分區名單之前，是否曾做過中配民調？否則為何會將李列入不分區名單？

總之，民眾黨現在是送鬼難，如果不趕快將她處理掉，整個黨恐怕將完蛋了。

（作者是大學教授）

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