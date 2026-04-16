自由廣場》冷眼看民眾黨的昨是今非與國民黨的瞎挺

◎ 林柏寬

民眾黨內近期上演的「狗咬狗」戲碼，充斥了嗜血的政治八卦，但這場泥巴戰背後，卻掩蓋了一個更嚴肅、更具毀滅性的政治醜聞，民眾黨從頭到尾都在國籍議題上，對台灣人民撒了一個漫天大謊。

首先，回顧今年二月，當民進黨政府依法要求李貞秀放棄中國國籍時，民眾黨如何全黨護一人。他們高舉《憲法》與《兩岸人民關係條例》，痛批執政黨雙標、歧視中配，彷彿李貞秀是受政治迫害的無辜白兔。

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然而，李貞秀如今被開除黨籍後的反撲，卻直接戳破了這層虛偽的面紗。根據李貞秀的說法，早在她就職立委前一年，黨秘書長周榆修就已要求她回中國辦理放棄國籍；到了去年十二月，黃國昌、陳智菡與周榆修更是聯手對她下最後通牒，要求年底前必須完成放棄動作，陳智菡甚至還煞有其事地與她沙盤推演如何應付媒體。

換言之，民眾黨高層「完全清楚」擔任中華民國立委，依法就是必須放棄中國國籍。這種表裡不一的政治雙簧，證明了民眾黨在面對國家忠誠與法律底線時，剩下的僅是政治攻防與選票計算。

其次，大家都還記憶猶新，當柯文哲面對大學生提問徐春鶯的共諜案疑雲時，是如何傲慢地反嗆，「案件又還沒進入司法，你問什麼問？」但諷刺的是，徐春鶯明明就因共諜洩密遭到起訴。如今，李貞秀的國籍案雖然也尚未進入司法程序，民眾黨卻已經迫不及待地將她開除黨籍，斷尾求生。

柯文哲昔日曾為了攫取政治聲量，拿著國籍議題對著賴清德叫囂，「中配是外國人嗎？」既然柯主席認為中配不是外國人、依法不需要放棄國籍，那民眾黨高層去年底急如星火地逼著李貞秀去中國，難道是逼心酸的嗎？面對這種昨是今非的政治欺瞞，筆者想將名言原封不動奉還柯主席，「這一題，台灣人民可以問嗎？」

最後，我們絕不能讓這場鬧劇的共犯結構隱形。今年二月綠營質疑李貞秀國籍時，國民黨立委選擇與民眾黨沆瀣一氣，搬出《兩岸條例》反嗆綠營刁難。韓國瑜院長與國民黨團更為了「藍白合」的政治紅利，不惜對國家安全與法律尊嚴給予無底線的縱容，瞎挺一個連民眾黨高層自己都心知肚明站不住腳的立委資格。

如今民眾黨自爆、自證這是一場徹頭徹尾的騙局，請問韓國瑜院長與當初盲目背書的國民黨立委們，誰要為這場重創立法院威信的國籍鬧劇負責？

（作者是國中教師、台南市民）

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