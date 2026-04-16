新聞線上》國民黨剝奪台灣人的選擇權

國民黨主席鄭麗文（記者王藝菘攝）

記者陳杉榮

國民黨主席鄭麗文這趟訪問北京，表面上看似風光，其實走入死胡同，後遺症會逐漸發酵，相信朱立倫、韓國瑜、盧秀燕和蔣萬安等黨內天王比台灣人民更跳腳。而在與中共總書記習近平晤談的「鄭習會」上，鄭麗文高談「九二共識、反對台獨」是兩岸的共同政治基礎，公開附和中共的統戰論調，意圖剝奪台灣人民的選擇權，台灣人民必須堅決反對。

這次鄭麗文的訪問團有「九二共識」發明人蘇起隨行，但這位曾受馬英九總統重用，後來卻罵馬英九「向下沉淪、格局小、識人不明」的前國安會秘書長，除了當了人形立牌之外，並無任何作用。蘇起的「九二共識」經習近平納入對台路線再煉化後，早已質變，不再是國民黨向台灣人民宣稱的「一中各表」。歷經「一中同表」、「各表一中」的演變路徑，二〇一八年國民黨在縣市長選舉擊潰蔡英文領導的民進黨，習近平在二〇一九年的「告台灣同胞書四十周年」紀念談話中，明確定義，九二共識就是「兩岸同屬一個中國」，共同努力謀求國家統一。

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習近平是中華共產帝國的皇帝，一錘定音。不管國民黨人在台灣人民面前如何狡辯，說「九二共識」是如何原汁原味，是「一個中國，各自表述」，國際社會和兩岸各界可聽過或看過習近平對「一國兩制台灣方案」做過任何修正？國民黨的朱立倫、江啟臣、吳敦義等幾任黨主席都了解習近平的意圖，也因此這十年來，國共兩黨領導人未曾會晤，因為朱立倫、吳敦義等人知道，和習近平會面，必須付出重大代價，他們對國民黨有責任感，深知這個代價不是國民黨所能承受。但鄭麗文從民進黨投靠過來，本來就是做無本生意，只要她有舞台，國民黨陪葬有何關係？只要她能見到習近平，中華民國不見了又何妨？九二共識是什麼？關她什麼事！

鄭麗文和習近平都說「反對台獨」，什麼是台獨？可不是由曾經是台獨分子的鄭麗文定義，中共這十幾年來為了箝制言論自由，對台長臂管轄，透過制定法律和立案偵辦等方式，一再對所謂台獨進行了壓縮和整肅。賴清德總統主張中華民國是一個主權獨立的國家，這叫台獨；沈伯洋反對中共滲透主張修改國安法，這叫台獨；台灣本土派主張制憲「宣布台灣共和國」，這叫台獨；哪一天中共認為有需要，國民黨那些高喊「捍衛中華民國」的賴士葆、王鴻薇、徐巧芯等戰鬥藍立委，也是台獨，都會被中共列入打擊對象。

反對台獨是什麼意思，就是反對台灣人自己決定台灣的前途。民主國家保障各種言論自由和集會結社的自由。鄭麗文附和一黨專政的中共政權打擊台獨，就是反對台灣選民用選票決定自己的未來，就是剝奪台灣人民的選擇權，就是控制台灣人民的思想自由。換句話說，就是要綁住台灣人民的手腳，任由中共擺布。這樣的鄭習會，台灣還有許多人鼓掌叫好，真的只能說「七月半鴨子，不知死活」。

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