社論》李貞秀的真人實境秀

李貞秀之亂，賴政府、卓內閣堅壁清野，始終依法不承認李女士的立委資格，才是依法行政的硬道理。（記者塗建榮攝）

本週一，民眾黨開除李貞秀黨籍並函中選會，同日中選會依法函請立法院予以註銷其立委名籍。昨日，中選會收到立法院註銷名籍公函，後續將依規定辦理遞補作業。民眾黨，走了李貞秀，八名不分區立委依舊在。與此同時，頻頻爆料黨內醜聞，李貞秀令親痛而仇快。不過，她尚未採取司法救濟。兩個多月前，藍白兩道，包括韓國瑜，為她的立委資格保駕護航，完全不顧她的雙重國籍公然違法。民眾黨，為了一個定時炸彈自我毀滅，也就罷了。控制國會的藍白立委，身為立法者卻公然踐踏自己所立之法，更是為自己的違憲亂政增添一樁罪狀。

冤有頭，債有主。李貞秀之亂，從何而來？線索其實很清楚，大家讀讀「中配共諜」徐春鶯的起訴書，腦海就會浮起這麼一張圖像：受命於中共對台統戰滲透單位，徐某原來想把「紅色基因」注入國民黨，後來發現柯文哲、民眾黨（以下簡稱柯黨）更樂意配合，而徐某出事了指定接班人李貞秀。柯黨的盤算無非是，獨步各黨，首開先例，黨內出了一個「中配立委」，不但對外籍配偶的選票有號召力，更重要的是對北京的交心表忠。北京的砝碼，如果往柯黨滑過來，藍白合可能就「白正藍副」了，即使三腳督也可能「棄藍保白」。二〇二四年大選，這是不是柯黨最後決定的關鍵，耐人尋味。可惜，人算不如天算，柯黨自己暴雷，人設徹底崩潰，政治板塊緊縮。可以想像，習近平決定「召見」鄭麗文，也同時決定了拋棄柯黨這套免洗餐筷。

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如今回顧，李貞秀之亂，賴政府、卓內閣堅壁清野，始終依法不承認李女士的立委資格，才是依法行政的硬道理。而藍白兩道，韓院長，對李女士之前迎後棄，顯然是自失立場，裡外不是人。劇情後續，李貞秀如果只是緊抓柯黨，茶壺裡的風波應該維持不久。畢竟，柯、黃已經失去光環，民眾黨越鬧越小，小黨的家務事有什麼好大驚小怪？倒是，假使李貞秀把亂局搞大，加碼爆料北京統戰滲透台灣的秘辛，幫國、民、眾三黨「肅清匪諜」，想必她會以「爆料女王」之姿，成為台灣媒體鯊魚群的追逐對象。

話說回來，立法院只有一個李貞秀嗎？這才是問題！當然，其他立委是否有雙重國籍有待清查。大家也該有所警覺的是，不少立委也許在形式上是合法的，但他們的思想早就走私到對岸了。猶記二〇二四年，四月三日花蓮大地震，災情極為嚴重。當時本屆立委上任不久，傅崐萁卻在三週後率領十七名藍委赴中，包括翁曉玲、林倩綺、王鴻薇、張智倫、廖先翔、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、游顥、陳玉珍、陳雪生、林沛祥、徐欣瑩，黃仁、盧縣一、鄭天財等。而今年四月，鄭麗文進京趕考，行前特別交代傅崐萁：「家裡要顧好」。這次一個立委也沒隨行，為的是總預算、國防特別條例／預算一定要守住山海關，不能讓習近平不高興！

八年一．二五兆國防特別條例／預算，AIT、華府方面似乎認為，最後還是會過關，因為藍白立委還是要順從民意。也許，這是一個美麗的誤會，藍白兩道要聽從的，顯然不是台灣的民意，而是北京的上意。鄭麗文的「金主」便喊話：撐起國民黨脊梁面對美國壓力。其中，自是包括擋住美國對台軍售！去年底，傳出鄭習會面的三張門票，即為徹底封殺台灣對美軍購案、力阻各種抵抗中國滲透台灣的國安法制、刪除反共黨章。二千三百萬人必須警覺，這班和平統一紅色列車，到達的終站絕非現有的民主、健保再加大禮包，而是台灣的頭家將淪為「一黨專政對象」，也就是香港模式的「愛國者治台」。甚至，有如陳玉珍的玄之又玄：是不是到了二〇二八年我們還有投票機會都還不知道！

鄭麗文的「躺平之旅」，不僅兩岸，還波及太平洋，水很深。習近平想下一盤大棋，這盤大棋的對手指向川普，鄭麗文、藍白兩道都是跑龍套的。「躺平之旅」之所以成行，有可能是北京的「統戰報表」顯示，像徐春鶯起訴書所描繪的滲透現象，已經在台灣相當廣泛的政治、社會、媒體層面建立根據地了。而「抗中保台」的論述，以及本土政權的國安執法，阻擋不了癌細胞的擴散速度。二〇〇〇年大選前夕，朱鎔基怒目警告：現在台灣人民正面臨著緊急的歷史時刻，何去何從，切莫一時衝動，以免後悔莫及；但是，我們也相信台灣人民的政治智慧，會做出明智的歷史抉擇。當年，台灣人民做出了那樣的回答，四分之一個世紀之後，台灣人民會如何作答？

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