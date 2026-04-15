社論》「台灣關係法」與「成人穿童裝」

今年4月10日是「台灣關係法」立法47週年，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團特別在社群平台X發文，貼文的照片將美國總統川普與賴清德總統並列，象徵美台穩固的盟友關係。（圖：美眾議院外委會共和黨團官方X）

習近平與鄭麗文會面於北京，國、共兩黨有志一同：「九二共識、反對台獨」，並同拒「外力」介入。「一中各表」，不再是國民黨的關鍵詞。同一天，AIT發文，紀念「台灣關係法」四十七週年：「台灣關係法」、（美中）三個公報及六項（對台）保證，對於維護台海的和平與穩定提供了實質幫助，而此一政策架構的成功，使台灣在民主、經濟與社會制度方面均取得令人讚嘆的進展，成為舉世稱羨的典範。確實，台灣是一個成功的故事，這一點舉世有目共睹。不過，「典範」兩個字，不少台灣人聽起來，總覺得有點刺耳。同一天的兩種台灣關係，習、鄭會面於北京，中國國民黨全盤接受北京的一中敘事，藍白控制的立法院則繼續延宕八年一．二五兆國防特別條例／預算案。習近平之有的放矢，難道還不足以警惕美國友人嗎！

四月十日，「台灣關係法」週年紀念，參眾兩院議員紛紛發文祝賀。北京習鄭會面，國務院也聽到了：兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導層和台灣民選政府之間不設前提的對話（但願川習會提到這一點）。只不過，連美國也不承認台灣是國家，台美只有民間關係，沒有外交關係，北京又何必理會台灣的民選政府？有朝一日，國民黨重返執政，美國的願望不就達成了嗎！試問，若「美國隊」帶頭跟台灣建立外交關係，北京還敢對台灣這個「國家」的「民選政府」視若無睹嗎？先前，這次隨同鄭麗文赴北京的蕭旭岑說：表態支持國防特別預算的AIT處長谷立言，在美國國務院體系只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。蕭仔所言，雖然囂張，其實正中美國的痛點。AIT，依據哥倫比亞特區法律而成立的非營利法人。既然美國不承認台灣是國家，那麼北京要把台灣融入中國之舉，美國何能義正辭嚴反對呢？現在，國民黨為首的統派，舔中反美已成新常態，北京儼然取代華府成為他們的大哥。他們甚至嘲笑，上任將近兩年來，賴總統連過境美國的機會都沒有！而賴總統還要花天文數字的保護費！

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所以說，所謂的「疑美論」，是不是美國對台政策的自我實現，真的值得華府深思。二〇二三年底，拜登與習近平舊金山會談，後者呼籲美方支持和平統一。白宮官員說明：美方在此議題不採取立場，美國長年政策是「不支持台灣獨立」。去年，開始出現報導稱，習近平想以經濟協議為籌碼，誘使川普從「不支持台灣獨立」進一步宣示「反對台灣獨立」，令台灣走投無路。當時，從AIT到國務院，重申「台灣地位未定論」。川普還有「若中國犯台就炸北京」、「台灣就是台灣」等語錄。但習近平仍未死心，據報導習鄭會面的用意，是想讓川普落入圈套，一如一九九八年柯林頓訪問中國，順口提出的：不支持一中一台及兩個中國，不支持台獨，不支持台灣以國家為單位加入國際組織。老實說，北京的需索無度，也有它的「底氣」，包括美國與中國的公報、針對台灣的國內法與對政府的指示，底線就是「不承認中華民國」、不支持「一中一台」、「一個中國、兩個政府」、「兩個中國」、「台灣獨立」。問題是，美國的底線，就是北京的起點，它會想盡辦法、不擇手段，讓一屆一屆政府的底線往上調，而把捆綁台灣的繩索越拉越緊。尤其是，台灣還有協力政黨當它的啦啦隊。

美國優先，唐羅主義，盟友分攤軍事責任，這些基礎上的美國再次偉大，如此戰略思維調整，歷經烏克蘭戰爭到伊朗戰爭，鬆動了美國與歐洲傳統盟友的臍帶關係。如今，美國更需要守住印太一盤棋，而其中最重要的戰略資產，便是台灣與日本，而台灣是日本存亡的關鍵。於是，來到一個大哉問：為什麼，中華民族的偉大復興，非得「統一」台灣不可？答案在於：讓台灣落入不友好國家之手，使台灣成為出擊太平洋之基地。二戰時期如此，即將到來的美中衝突同樣如此！從而，台灣就是台灣，但已不是「上海公報」、「台灣關係法」的台灣，而是攸關美國霸權興衰的台灣。故只要台灣一天不是正常國家，機會之窗就為中國而敞開。

從這個角度來看，「台灣關係法」固然是漂亮的童裝，但明顯不適合已經「轉大人」的台灣了。看著台灣「成人穿童裝」，嘴巴重複幾十年前的讚美之詞，台灣則備受這件「緊身衣」之苦。真正高興的人是誰？當然是遙遠的觀眾：中國共產黨、中華人民共和國。

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