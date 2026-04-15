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自由廣場》善用科技整合 介入家暴案件

2026/04/15 05:30

◎ 王翔正

內政部相關部會近日將針對家暴法進行修法，究其因是時有被害人申請保護令但尚未核發，卻遭家暴者持續暴力相向，嚴重侵害被害人生命法益，由於此案例層出不窮，顯見我國社會安全防護網仍未健全。

警政署統計，一一四年受理家暴通報數為十三萬六七八一件，較一一三年增加九四一九件，增幅七‧四％，另移送家暴刑案件數達一萬三八三一件，較一一〇年增加近六成，兩者都創下五年來新高，其中約五成來自親密關係暴力，平均每三‧八四分鐘即發生一件家暴案件。

根據家庭暴力防治法，家暴保護令依聲請人的緊急程度與審理程序，可分為緊急保護令（聲請後四小時內核發）、暫時保護令與通常保護令（兩個月內完成審理）。在警方受理的案件中，約有兩成家暴被害人會申請保護令，但依法務部統計，一一一年至一一三年核發保護令的平均時間，緊急保護令為二‧二六小時、暫時保護令為廿三‧四日及通常保護令為五十一‧九四天，顯示保護令從申請到核發之間，仍有司法介入的空窗期。

此外，目前警政婦幼案件管理系統、衛服部保護資訊系統，甚至司法院資訊系統仍未整合，導致前線執法人員無法第一時間掌握資訊（例如保護令已失效，系統未即時更新，警方仍以違反保護令逮捕），建議應建立婦幼案件即時通報與資料整合平台，以縮短資訊落差。

目前警察、司法官等人員案件負荷過重，人力不足，因家暴案件總體量大，若在核發保護令時，導入相對人廿四小時電子監控，恐影響原本機關運作，又僅加重責任負擔卻缺乏配套，更會加速體系崩壞。

筆者曾至某大學參訪，並在校園內租用公共電動滑板車，該車明定使用區域，若超出範圍，車輛將立即失去動力，以此產品的使用經驗延伸，往後如有執法需求，擬針對家暴保護令相對人施以電子腳鐐，並可結合AI科技，搭配全球定位系統，若相對人接近禁止區域（被害人住居所或工作地一百公尺範圍內）或接觸案內被害人，機器立即發出警報聲響或相關警語，藉以提醒申請人自身保護與請周遭民眾協助報案，電子設備並會同時自動回報主管機關，以保障當事人。

（作者是文字工作者）

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