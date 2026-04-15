自由廣場》鳳梨農子弟的抗議

◎ 陳啟濃

鄭麗文訪問中國後，中共果然又故技重施，端出購買台灣農產品，做為換取台灣人支持統一的條件，個人對國民黨能接受這種喪權辱國的作法，非常不以為然。

鳳梨價格變動的原因很多，例如當年的種植數量、景氣與否、天災導致其他水果歉收等。等到中國因素進入台灣，有時會出口鳳梨到中國，當然會用高於一般市場的價格賣出。然而並非所有的農民都有機會得到這樣的「恩寵」，因為中共一直都把購買台灣的農產品，當作統戰的一種策略。採購鳳梨只會跟特定農民、特定縣市，並且數量往往有限。

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從另一個視角看待中共購買台灣的鳳梨，如同古代的君王施給人民的恩澤，需要得到君王的歡心，而且不符合自由市場進行的原則，隨時要停就停，根本不管農民生計。特別是中共完全把台灣農產品的購買，當成統戰的工具，任何台灣政府做出有礙於『祖國統一』，或被認定為主張台灣為獨立國家的施政作為，中共馬上就停止農產品的輸入。這種政治力介入，對農民的傷害才是最不可預測的。

就算中共有能力全面採購台灣的鳳梨，讓農民可以賣出更好的價錢，但若要農民以接受統一、讓台灣淪為中共統治下的國家。如此高昂的代價，最嚴重的後果是，永遠無法挽回原來的生活尊嚴。畢竟僅為多賺一些收入，卻要葬送子孫後代的生活安定與生命尊嚴，怎麼算都不划算。

（作者是鳳梨農子弟）

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