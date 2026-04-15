自由廣場》﹙林保華專欄﹚從「戲鄭會」看中共的統戰把戲

說「習鄭會」是「戲鄭會」一點也不假。一來鄭麗文在黨內的人望還遠不到值得習近平會晤的水準；二來鄭麗文所見世面與經驗太少，舉止不穩重，只適於跟班還不能成為主角，例如連基本禮儀都不懂，正式場合用八字腳站立；在中巴斜坐，這不是旅遊團，連戰和馬英九會這樣嗎？無奈，習近平與鄭麗文都急於自己的需要而會晤。習近平需要挾台自重，鄭麗文更需要穩住自己的地位而不惜被習近平擺佈。

且不提前面一系列過場，製造「九二共識、反對台獨」的輿論，仍然把不贊成統一的人列為非我族類的「台獨」，再亂捧習近平的「脫貧」，習最後才拿出重頭戲的「大禮包」。而這勉強湊成的十項大禮包中，有些根本不是禮物，例如第一、二項的國共常態化溝通、青年交流平台，算什麼狗屁禮物，而是中共統戰滅台的平台；金馬新四通與金馬共用機場靈感來自香港與深圳一體化或融入大灣區，然而台灣不是香港，不是中國殖民地，也沒有現實條件。

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其他兩岸客運直航、農漁產品便利化、觀光自由行試點、台灣食品解禁、影視作品引進、漁業停泊合作等，有的民間可以自行解決，基本上是中共統戰武器，不論是開放還是封殺，都是由中共做主；像自由行、食品進口等，做好人是共產黨，做壞人也是共產黨，根據它的需要，翻雲覆雨，我們如果不是奴才，幹嘛要看共產黨的臉色做人？

利用中國遊客與進口商品作為統戰武器進行拉攏或者威脅，不但是針對台灣，也是針對全世界。例如限制遊客到某國，我記得二十多年前中共要求加拿大引渡賴昌星未成時就曾採用過，目前則是針對日本。進口外國商品更是如此，中國為了向越南施壓，先進口大量越南榴槤，當越南農民砍掉大批咖啡樹改種榴槤後，又以檢測到某種病毒為名禁止進口，有沒有病毒中共說了算。現在越共總書記蘇林兼任國家主席，模仿習近平獨裁體制，也許榴槤會放寬進口了。澳洲因為要徹查武漢肺炎病源，被中共制裁禁止進口三夾板、煤、紅酒乃至龍蝦，澳洲向其他國家發展，封殺無效，又厚著臉皮恢復若干進口。現在智利櫻桃遭殃，智利農民以為中國進口商作怪，其實根本原因是智利右派上台，中共要教訓他們，進口商能不聽命嗎？許多國家到現在還不了解共產黨那一套，台灣外交部要告訴他們台灣經驗。

中共的威脅利誘中，更高一級的是抓人放人，這人也可以作為禮物外送，但是不便用文字寫出來。孟晚舟被抓時，中共捉了一個加拿大人，咬定是千真萬確的加拿大間諜，後來和美國「換俘」，這位加拿大人也被釋放，是不是間諜，中共一聲不吭。台灣還有多人莫名其妙在中國坐牢，這是該關切的，中共有沒有把他們當禮物送給鄭麗文，鄭麗文是否關心他們的命運？

（作者林保華為資深時事評論員）

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