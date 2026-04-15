自由廣場》不是專家卻更敢講 館長現象與自信錯覺

◎ 沈言

網紅「館長」陳之漢近年多次因發言引發爭議，從在中國演講時自稱「茶的專家」，並指稱台灣茶種與製茶技術來自中國，隨即遭專業茶農以品種育成與技術發展直接反駁；到事後否認曾說過相關內容，卻被影像紀錄對照出前後不一致；再到多次跨足不同領域，對產業、文化甚至歷史脈絡做出簡化甚至錯置的判斷。

這類發言若單看個別事件，容易被當成失言，但從館長多次爭議來看，更接近幾種心理機制同時作用的結果：在知識不足下仍高度自信，並透過回饋與傳播持續被強化。換言之，這不是單一判斷錯誤，而是一個可以被拆解的認知組合。

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要理解這種現象，就必須把這些作用分開來看。心理學中至少有三種機制，分別對應知識判斷、自信形成與觀眾接收，只有把它們放在一起，才能解釋為何類似的發言模式會反覆出現。

首先是「達克效應」（Dunning-Kruger Effect），當一個人在某個領域知識不足時，往往同時缺乏辨識自身錯誤的能力，因此容易高估自己的理解程度。在專業門檻較高的領域，外行人的直觀理解，很容易被誤認為完整知識，進而產生過度自信。其次則是「過度自信偏誤（Overconfidence Bias）」，當一個人長期處於高關注與高回饋環境，例如穩定的觀看數與支持度，其發言會迅速獲得回應。這些回應多半是情緒認同，而非專業檢驗，卻會被內化為「我判斷是對的」，使自信逐漸脫離能力基礎。第三是觀眾端的「擬社會互動」（Parasocial Interaction），觀眾會對媒體人物產生類似熟人關係的信任感，即使雙方並未真正互動。在這種關係下，觀眾傾向降低質疑，將網紅的發言視為可信來源，而非需要查證的意見。

當這三種機制同時存在時，就會形成一個穩定結構：知識不足不會降低自信，反而提高表達意願；外部回饋強化這種信心；觀眾的信任則讓內容得以持續擴散。最終，討論的焦點不再是內容是否正確，而是誰的聲量更大。由此角度看，館長的言行並非特例，而是這套機制運作下的典型結果，因此像館長式網紅未來也不會消失，關鍵在閱聽人的警覺與基本查證。

（作者從事畜牧業）

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