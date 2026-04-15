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自由廣場》中共喊遮風擋雨 不敵民眾黨家法雙標

2026/04/15 05:30

◎ 池明

因在直播中爆料新竹市長高虹安曾拿柯文哲七百萬，並捲入助理費檢舉案，李貞秀十三日遭民眾黨中評會火速決議開除黨籍，瞬間喪失立委資格。黨主席黃國昌對此僅以「尊重中評會職權」消極應對。這場由昔日「揭弊代言人」親自督軍的政治清算，徹底現出白色力量的雙標。

當初李貞秀深陷「雙重國籍」爭議、引發國安疑慮時，中共國台辦曾高調聲援要為其「遮風擋雨」。民眾黨當時如獲至寶，不惜挑戰憲政底線與國安防線也要護航到底。然而，由中共認證的庇護宣言，終究敵不過黨內家醜外揚的爆雷。當中配立委的哨聲，從對準政敵轉向民眾黨金流，「包容」瞬間演變成「清算」。護航國安疑慮的勇氣，也淪為整肅異己的狠勁。

黃國昌主席身為台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會創會者，過去總是大談保護揭弊者免受打壓。若李貞秀揭發的是黨內不當金流，她正是符合定義的「揭弊英雄」。但如今民眾黨內，黨紀運作邏輯顯然是不願解決問題，盡速「解決提出問題的人」。如此粗暴的封口手段，確實是「超越藍綠」新政治，讓人看見了彷彿中共黨內清洗般的「人治」色彩。

這齣鬧劇向台灣選民傳遞了極為明確的訊號，對民眾黨而言，國家安全與雙重國籍是可以為了政黨擴張而妥協的議價籌碼，但「黨內金流」與「高層形象」卻是絕對不容挑戰的禁臠。寧可背負護航中配、無視國安的罵名，也不准任何人揭發內部藏汙納垢的真相。

台灣的民主防線，從來不只是抵禦外部的打壓，更在於檢驗內部政治勢力的威權基因。對內無法容忍異音、動輒以黨紀進行政治清洗的政黨，一旦掌握國家公器，必將成為不受監督的權力怪獸。李貞秀案戳破民眾黨「公開透明」的假面具，連自家吹哨者都要趕盡殺絕的民眾黨，豈能奢望他們在面對境外勢力威脅時，能夠挺直腰桿、捍衛台灣嗎？

（作者是教師）

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