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社論》拆穿「鄭習會」的虛虛實實

2026/04/14 05:30

「鄭習會」牽動台、美、中關係，預示國共兩黨今後將合謀擾亂台灣。（歐新社資料照）「鄭習會」牽動台、美、中關係，預示國共兩黨今後將合謀擾亂台灣。（歐新社資料照）

中國國民黨主席鄭麗文上週的中國行，與中國領導人習近平會面，各方矚目。北京「鄭習會」廣受關注，是兩個「中國黨」時隔十年領導人再度相會，對台灣自有衝擊。尤其這次會面，時間上不僅在下月美國總統川普訪中的「川習會」之前，國民藍黨近數月來在立院百般阻撓對美重要軍購案，「鄭習會」因而牽動台、美、中關係，也預示國共兩黨今後將合謀擾亂台灣。

鄭麗文此行以「謀太平」、「和平之旅」等口號大吹「和平」法螺，本質上卻是她主動示好求見，中國順水推舟，加以利用，既圖分化台灣政治社會，兼向國際社會發出訊息，即台灣內部存在傾中求和勢力。國際媒體洞悉其中盤算，《華爾街日報》中肯評析：中國對台灣採取「分而治之」策略，藍黨試圖以安撫北京而延後危機，過於天真；北京顯然意在藉此向川普施壓，宣稱台灣問題純屬其內政，並營造台灣民眾心向共產體制假象。《紐約時報》也指出，習同意會鄭，旨在塑造穩定和平形象，台灣的未來取決於北京，而不是華府。

民調反映台灣民情：儘管近年若干政媒大力吹捧「疑美論」，台灣人對中國的信心仍遠低於「信美」：據中央研究院一月間調查，卅四％台灣人認為美國是「可信賴的國家」，僅十七％認為中國可信賴。民調也凸顯鄭麗文不得人望：三月間的調查顯示，鄭麗文支持率僅廿三．九％，反對者五十四．五％；顯見她從「台獨鬥士」到「統一女神」的政治丕變，當主席後表現的輕浮淺薄，公眾不買單。這次打著「和平」旗號，她無視中國實為台海不安的根源，隔海唱和的乖張言行與台灣主流民意差距甚大。

換個角度看，同樣可檢驗鄭、習合謀以制台灣的虛實。鄭麗文去年十月在投票率不到四成、僅得六萬五千黨員支持的情況，奪取黨主席位置。藍黨在立院以五十三席居最大黨，僅較民進黨多兩席，卻在八席白黨附和之下，演出國會奪權毀憲亂政的醜劇；中國利用這一情勢，加緊對台灣工作，鄭也以黨機器箝制其所屬立委，配合亂政。如此這般，鄭麗文這次再玩起為台灣人民求和的把戲，凸顯的即是她一貫以相對多數玩弄的政治槓桿遊戲；中國自樂於充分利用台灣政客主動投懷送抱，進而略施小惠以大肆統戰。

果然，鄭麗文此行，賣力配合中方演出，角色有如北京的棋子。「鄭習會」的時機及所有行程都由北京策劃掌控，新聞採訪嚴格限制，她全力配合：「九二共識、反對台獨」的基本老調之外，會見習大大時埋頭勤作筆記，事後記者會低頭翻找筆記，言必稱「習總書記」，次數達廿五次。尤有甚者，南京中山陵之行雖遮遮掩掩帶出「中華民國」名號，卻大力抨擊日本帝國主義十一次，既踐踏以往藍黨「友日」傳統，也附和中國對高市首相「台灣有事」談話的粗暴反應；三千多字講稿「客隨主便」，充斥中國用語，仍遭中國官媒刪去八成。鄭麗文演出如此歸順，習大大龍心大悅，在北京請她喝了據說曾招待美國尼克森總統的「雞湯海蚌」。

交流對話淪為領旨承命，鄭麗文表現如此乖順，北京樂於讓她「有食閣有掠」，行程結束前宣布「十項促進兩岸交流合作措施」，分從產業、旅遊、航運、影視產品等略施小惠，既營造有意和緩雙邊關係的表象，拉攏部分利益以影響大局，進圖以民逼官。不過，這一手法從廿一年前連戰「和平之旅」後即屢見不鮮，老狗變不出新把戲，手腳不難看穿。

本質上，中國一貫以進出口貿易為工具，收放寬緊常隨政治外交考量而率意為之；「台灣有事」事件之後的日本，旅遊、稀土、水產品等受中國經濟報復，即是顯例。回顧以往，中國以同一手法對付我國，行之有年：台灣鳳梨、釋迦、石斑、茶葉、柑橘等農漁產品都曾受害；近年觀光旅遊的團客及自由行禁令，也出自北京政治決定。回顧以往，中國經濟報復雖在特定產業引發短期衝擊，卻促成政府與業界加速市場多元化與國際合作，明顯降低中國脅迫效應，形成韌性與活力，台灣經濟大好。

台灣與鄰為善，台灣人愛好和平。今天台海情勢備受國際關切，癥結在中國軍事脅迫鄰邦，且為雙邊交流預設條件，不與台灣民選政府對話；即使鄭麗文中國行期間，中國軍機侵擾仍不減反增。鄭對此癥結隻字不敢提，稱「中華民國」也躲躲閃閃，自言「和平之旅」，不僅緣木求魚，實為與對岸合演一場欺世盜名的爛戲。

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