自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不是個案而是結構 青少年為何走進詐騙產業

2026/04/14 05:30

◎ 魏世昌

近年，青少年犯罪的樣貌正在改變。詐欺已取代竊盜與毒品，成為最大宗類型。當這不再只是個案，而是結構性趨勢時，我們更該追問的，不只是人數為何上升，而是為何有越來越多青少年，輕易踏上這條路。

表面上看，是詐騙集團滲透校園與社群，但更深一層，其實是經過估算。對詐騙產業而言，青少年同時具備幾個條件：法律風險較低、容易受到誘導、熟悉數位工具，而且就算出事，也很快有人可以頂上。當犯罪被拆解為提供帳戶、提領現金、代收包裹等低門檻任務，參與被包裝成看似正規的「工作」，讓人不知不覺踏入其中。

這也讓制度的矛盾逐漸浮現。少年事件處理法的立法初衷在於保護與矯正，避免少年過早被貼上標籤，透過輔導回歸正軌。然而，在高度組織化的詐騙產業下，這樣的設計卻可能遭反向利用。未成年人涉案，多以保護處分為主，對詐團而言，等於用較低成本就能找到承擔第一線風險的人手，一旦出事便迅速切割補位，運作幾乎不受影響。

同時，制度著重個案輔導，但詐騙變動得很快，人也能隨時替換，一旦跟不上，難以見到改善。加上部分青少年對法律責任認知有限，在低薪與機會不足的環境下，「快速拿到現金」的誘惑，往往壓過風險判斷，甚至形成「未成年不會有事」的錯誤認知。

更關鍵的是，制度多半仍以個案處理為主，但詐騙本質是一條產業鏈。青少年多在底層，負責提領或收款；真正掌控利益與決策者，則隱身其後。當查緝集中在底層，卻難以向上溯源，犯罪則難以遏止。

因此，與其說制度成為打詐絆腳石，不如說在面對新型態犯罪時，原有制度的設計已難以因應現實。當原本的保護機制，使青少年成為詐團可利用的工具，若缺乏調整與配套，問題反而持續擴大。

當詐欺成為青少年犯罪主流，這已不只是治安問題，而是教育、就業與數位環境彼此影響的結果。更進一步來看，少年涉入詐騙的源頭，往往與經濟弱勢與家庭脆弱結構有關。若缺乏支持系統，青少年更容易在現實壓力與誘惑間失去方向。因此，除司法與警政外，勞動與社政體系應更積極介入，接住高風險家庭，並看見底層青少年的求職與生涯困境，提供更完善的就業支持，讓「正當的道路」不再遙不可及。否則，我們面對的，將不只是數字上升，而是一整個世代逐漸被推向風險邊緣。

（作者是資訊工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書