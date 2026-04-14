自由廣場》封鎖荷姆茲海峽 川普的極限施壓戰略

◎ 廖明輝

川普在真實社群高調宣布，美國將自十三日上午起封鎖荷姆茲海峽與所有進出伊朗港口。這番話看似要以雷霆手段恢復航行自由，實際上卻暴露美國更深層戰略盤算。川普不是單純掃雷護航，而是要用海上封控，奪回伊朗藉由海峽建立的談判籌碼。值得注意的是，美軍中央司令部稍後將範圍限縮為「進出伊朗港口船舶」，不影響往返非伊朗港口航行。這個落差說明川普的政治語言總是先放到最大，再由軍方把實際執行線拉回現實。

美國此舉的第一個企圖是切斷伊朗把荷姆茲海峽武器化的經濟收益。停火以來，伊朗一面宣稱海峽在其管理下仍可安全通行，一面又把航行規則、通行節奏乃至收費權，轉化為新的戰後籌碼。對川普而言，若任由伊朗藉海峽收費與限制船舶流動，就等於默認德黑蘭把戰時封鎖變成長期制度化權力來源。封鎖伊朗港口，正是要反向掐住這條經濟收益鏈，逼伊朗明白海峽不能只成為它挾制各國的經濟武器。

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其次，是把失敗的談判重新拉回極限施壓軌道。伊斯蘭堡會談破局，關鍵在於伊朗拒絕停止鈾濃縮、拆除主要核設施、轉移高濃縮鈾，並拒絕按照美方要求完全打開海峽。換言之，美國封鎖不是孤立的海上動作，而是對談判破裂的延伸施壓。川普清楚傳達，只要核問題不退讓，伊朗不但拿不到制裁鬆綁，連靠港口勉強維持的外貿與現金流也將被卡死。

然而，封鎖也是一場高風險豪賭。海上封鎖本質已接近戰爭行為，而且是高度消耗、沒有明確終點的軍事任務。伊朗革命衛隊已警告任何接近海峽的軍艦都將被視為違反停火。意味著美國若真要長期執行，不只要投入大量艦艇與護航資源，還得承受伊朗以快艇、水雷、攻擊區域能源設施等方式反制風險。更現實的是市場反應，油價在談判破裂與封鎖消息之後，再度飆漲造成全球同步震盪。證明美國即使想重新奪回主導權，也無法不考慮全球經濟所要付出代價。

因此，封鎖荷姆茲海峽的戰略企圖，主要在切斷伊朗藉海峽牟利能力，拆解伊朗把地理位置轉成嚇阻工具的新模式，其次是把核談判重新逼回美國設定框架。問題在於這項企圖雖強硬卻未必穩操勝算。因為只要伊朗仍保有擾亂海峽、升高油價、製造全球焦慮的能力，則封鎖不僅無法重建秩序，反而會造成更昂貴的失序。川普想證明美國才是海峽規則的最後制定者；但從眼前局勢來看，美國真正面對的是伊朗已成功把荷姆茲從一條航道變成一種權力。美國若不能以外交與制度化安排來結束這場中東危機，單靠軍艦與恫嚇，恐怕只會把海峽推向更長久的軍事化，卻未必能夠真正奪回控制權。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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