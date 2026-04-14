自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》封鎖荷姆茲海峽 川普的極限施壓戰略

2026/04/14 05:30

◎ 廖明輝

川普在真實社群高調宣布，美國將自十三日上午起封鎖荷姆茲海峽與所有進出伊朗港口。這番話看似要以雷霆手段恢復航行自由，實際上卻暴露美國更深層戰略盤算。川普不是單純掃雷護航，而是要用海上封控，奪回伊朗藉由海峽建立的談判籌碼。值得注意的是，美軍中央司令部稍後將範圍限縮為「進出伊朗港口船舶」，不影響往返非伊朗港口航行。這個落差說明川普的政治語言總是先放到最大，再由軍方把實際執行線拉回現實。

美國此舉的第一個企圖是切斷伊朗把荷姆茲海峽武器化的經濟收益。停火以來，伊朗一面宣稱海峽在其管理下仍可安全通行，一面又把航行規則、通行節奏乃至收費權，轉化為新的戰後籌碼。對川普而言，若任由伊朗藉海峽收費與限制船舶流動，就等於默認德黑蘭把戰時封鎖變成長期制度化權力來源。封鎖伊朗港口，正是要反向掐住這條經濟收益鏈，逼伊朗明白海峽不能只成為它挾制各國的經濟武器。

其次，是把失敗的談判重新拉回極限施壓軌道。伊斯蘭堡會談破局，關鍵在於伊朗拒絕停止鈾濃縮、拆除主要核設施、轉移高濃縮鈾，並拒絕按照美方要求完全打開海峽。換言之，美國封鎖不是孤立的海上動作，而是對談判破裂的延伸施壓。川普清楚傳達，只要核問題不退讓，伊朗不但拿不到制裁鬆綁，連靠港口勉強維持的外貿與現金流也將被卡死。

然而，封鎖也是一場高風險豪賭。海上封鎖本質已接近戰爭行為，而且是高度消耗、沒有明確終點的軍事任務。伊朗革命衛隊已警告任何接近海峽的軍艦都將被視為違反停火。意味著美國若真要長期執行，不只要投入大量艦艇與護航資源，還得承受伊朗以快艇、水雷、攻擊區域能源設施等方式反制風險。更現實的是市場反應，油價在談判破裂與封鎖消息之後，再度飆漲造成全球同步震盪。證明美國即使想重新奪回主導權，也無法不考慮全球經濟所要付出代價。

因此，封鎖荷姆茲海峽的戰略企圖，主要在切斷伊朗藉海峽牟利能力，拆解伊朗把地理位置轉成嚇阻工具的新模式，其次是把核談判重新逼回美國設定框架。問題在於這項企圖雖強硬卻未必穩操勝算。因為只要伊朗仍保有擾亂海峽、升高油價、製造全球焦慮的能力，則封鎖不僅無法重建秩序，反而會造成更昂貴的失序。川普想證明美國才是海峽規則的最後制定者；但從眼前局勢來看，美國真正面對的是伊朗已成功把荷姆茲從一條航道變成一種權力。美國若不能以外交與制度化安排來結束這場中東危機，單靠軍艦與恫嚇，恐怕只會把海峽推向更長久的軍事化，卻未必能夠真正奪回控制權。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書