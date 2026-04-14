即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》拆穿「鄭習會」的虛虛實實
社論》從「台獨鬥士」到「統一女神」
自由共和國》馮艾立、劉玉皙／軍民整合、民主戰備的新時代
自由共和國》蕭新煌、許耿銘、林宗弘／跨越政黨分歧的能源迷思：從數據看能源政策的務實轉型
自由共和國》邵之雋／ETF可以更自由，監理不該管錯地方
more
專欄
民主之盾》和平框架是國民黨鄭麗文主席俯首接納的糖衣，回歸統一才是深藏其中的致命毒藥
南南論壇》區域衝突下的石油政治：印度「平衡外交」的新試煉
林修民 半導體看天下》記憶體價格高漲 導致消費型需求減少
有志一「童」》中東戰爭下的新加坡生存戰略與國家韌性考驗
王宏仁國際專欄》從中巴對「美伊戰爭」的五點倡議 解讀中國背後的政治盤算
more
社群
黑熊學院》平民要如何看待無人機帶來的侵略與威脅？
自由開講》將軍的眼淚不為自己而流 是為台灣而流！
賴中強 公民力量》鄭習會大禮包 竟然是烏魯木齊十大笑話
工業技術與資訊》影像辨識與大數據分析 科技棒球輔助系統為小選手圓夢
汪浩時間》口惠而實不至，不改「養套殺」本質
more
投書
自由廣場》打破台灣孤軍迷思 第一島鏈眾志成城
自由廣場》用市場換立場的交易 看清中共惠台的本質
自由廣場》鄭麗文帶回來的糖衣毒藥
自由廣場》開除李貞秀還不夠 民眾黨不分區兩年條款可以休矣！
自由廣場》漫畫：演戲給誰看
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：演戲給誰看
2026/04/14 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：演戲給誰看
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書