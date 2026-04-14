自由廣場》開除李貞秀還不夠 民眾黨不分區兩年條款可以休矣！

◎ 陳昶日

民眾黨中國籍立委李貞秀昨遭開除黨籍後，已確定喪失立委資格。對此，黨主席黃國昌還撇清責任，指稱她並未達不分區立委的標準。但讓人不禁想問：當初為何會讓遠低於國會議員資格門檻的牛鬼蛇神進入最高民意殿堂，拉低立法院問政素質？

平心而論，背後動機在於以居心不良的方式動員中國籍配偶投票支持總統候選人柯文哲，也是民眾黨與中國共產黨各懷鬼胎的魔鬼交易。如果再追本溯源，其不分區立委兩年條款則埋下制度性禍源。

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小黨不分區政黨票斬獲有限，分配席次僧多粥少，一屆立委四年任期切割兩半，民眾黨換成兩人輪流上陣，美其名擴大倍數效應，培養更多政治人才，卻是未見其利先受其害。立法院並非速成補習班，沒有經驗的菜鳥立委勉強上陣，現學現賣，一直處於摸索狀態，結果馬上被國人看破手腳，短暫任期轉瞬即逝，根本無法留下具體問政績效。

國會問政經緯萬端，從施政質詢、預算審查到人事提名表決，議事規則運作與政黨攻防有賴長年累月經驗培養，參與常設委員會尤其需要高度專業素養，從入門到熟稔無法一蹴可幾巷，有賴點滴積累。四年任期硬生生砍半縮短，要在問政上有所表現根本緣木求魚。

具體來說，今年一月底卸任的民眾黨七席立委，大多數之前僅擁有地方民代經驗，若不是國會新兵就是政治素人，在藍白合作主戰派當道下，悉聽黨鞭指揮投票表決，留下胡鬧搗蛋陋行醜態印象之外，選民對這幾人十分陌生，遑論具體問政成績，頂多只記得有人辱罵國家元首三字經被起訴，或者是質詢時雞同鴨講不知所云，連大學政治系教授出身者也頻頻鬧笑話。

更何況，卸下立委光環後有如流星般消逝在眾人眼前，短暫國會經驗無法轉化為個人或政黨政治資本。民眾黨兩年條款並非獨創，早在二〇一二年台灣團結聯盟就曾經付諸實施，成效不彰可以從該黨後來一蹶不振略知一二，台聯政黨票後來從未達到分配席次五％基本門檻，即使立委加倍亦無助挽救政黨。兩年條款只是分贓條款，讓不適任人選濫竽充數，更壓縮真正人才（如果有的話？）發揮空間。

引狼入室後，現在自食惡果，民眾黨政黨支持度下滑至近三年來最低點，如今就算開除李貞秀，恐怕難逃泡沫化末路。

（作者是兼職專欄作家）

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