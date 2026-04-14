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自由廣場》鄭麗文帶回來的糖衣毒藥

2026/04/14 05:30

◎ 徐才谷

台灣與中國兩國之間要和平其實非常簡單，只要中國永遠放棄侵略台灣的野心，和平馬上就能實現。因此，國民黨人士一直聲稱要交流、放棄對立等主張，甚至屢屢赴中演出逢迎屈膝的噁心戲碼，只會不斷凸顯他們的荒誕無比。

這次鄭麗文去面聖，提到「兩岸中國人」、「中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興」等言詞，證明了這趟行程，只是中國人到中國本土和中國人見面罷了，其實了無新意，也毫無特別突破之處。在在彰顯此行只是為了加速把台灣鎖進中國的「一國兩制」的框架裡。而被鎖進中國框架的下場，且看香港人、圖博人與維吾爾人的慘況，但這是真正的和平嗎？又會是台灣人民希望過的日子嗎？

然而，更危險的是中國宣稱的十項惠台措施，涵蓋交通、農漁產品、中小企業、文化交流以及觀光等各式面向。先不論內容合理與否，鄭麗文只是區區在野黨主席，沒有身兼任何的公職，完全沒有任何代表性，也沒有相關權限，請問這是要跟人談什麼？簽什麼？此外，這些措施完全沒有與我國政府協商，本質就是片面口惠而不實的空談。最令人擔心的是，這些措施建立在「九二共識、反台獨」的前提上，形同用政治表態包裹經濟脅迫。因為在北京眼中，只要是一邊一國的事實，包含中華民國在內都屬於「台獨」，深入來看，國民黨可是親自敲響了中華民國的喪鐘。

（作者是政治工作者）

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