自由廣場》打破台灣孤軍迷思 第一島鏈眾志成城

◎ 林逸民

面對中國威脅，許多人往往只把視野鎖定在中國，或是只想到「美軍來援」，這種孤軍作戰的錯誤想像，誤導了台灣人面對戰爭威脅的思維。事實上，台灣是第一島鏈連接南北的關鍵環節，台灣有事不僅是日本有事、美國有事，連同韓國、菲律賓也都一併有事，彼此是不可或缺的生命共同體。

筆者擔任榮譽理事長的福和會，籌辦「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀請美國、日本、菲律賓、韓國重要退役軍事高層以及學者，共同討論賴清德總統高度重視的第一島鏈間緊密合作、強化全社會韌性。外交部長林佳龍於開幕致詞時，在賴總統的總體戰略指導下提出：應以「單一戰區」的視野重新理解第一島鏈，不是各島國各自為戰，而是彼此緊密結合為同一個防衛架構。

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林佳龍部長的發言可說振聾發聵，台灣與第一島鏈的各國，是休戚與共的生命共同體，台灣有事，各國都有事，台灣從來不是、不應該是，也不會是孤軍奮戰，或是只靠美國。

各國來賓的發言，紛紛印證林佳龍部長的論點。前韓美聯合司令部副司令任浩永上將指出，韓國自始就相當關切一個基本戰略上的常識，那就是中國一旦想要攻擊台灣，最顧忌的就是駐日美軍、駐韓美軍，為了避免駐韓美軍在台海戰役時轉用於防衛台灣，中國在對台戰爭前，勢必煽動北韓挑起朝鮮半島衝突，以使美國無暇抽身。

這與韓國是否親中，或與台灣的關係是否友好無關，純粹就是戰略上的基本，對韓國來說是常識，許多台灣人卻無法想像。

日本的戰略考量也雷同，一旦中國想要攻擊台灣，為了牽制駐日美軍、日本自衛隊，中國勢必聯合俄國威脅北海道、並由北韓威脅南韓。日本早就認知到台海戰爭始終都會是一場三線作戰，日本、韓國都不可能置身事外，台灣有事，日本有事，不只是安倍晉三的政治主張，而是自始至終就是實際上的戰略現實。

因此，不論美、日、韓、菲的與會貴賓，都一再提醒，台灣是第一島鏈最關鍵的環節，卻也是最讓人憂心的一環，在韓國，美國可直接指揮韓國部隊，在日本，美日部隊之間有緊密共同作業，台灣需更積極追求提升與美軍之間的共同作戰能力，菲律賓前陸軍副司令李奧戴夫圭尼德也指出台灣應該加強軍方與民防之間的聯繫。

這一切都必須仰賴充足的國防預算，在國民黨荒謬地試圖與虎謀皮的同時，台灣人民更應強力表達自身的防衛意志，唾棄醉生夢死、投降自取死路的想法，而是積極投資國防，與第一島鏈緊密結合為同生共死的單一戰區，不僅抵抗中國威脅綽綽有餘，還能發展為太平洋圈的偉大國家。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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