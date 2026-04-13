自由廣場》加倍深度節能 因應史上最大能源危機

◎ 趙家緯

雖美伊已簽署停火協議（惟局勢變化詭譎），但卡達天然氣基礎設施已然受到衝擊，產能要到七月底方能恢復八成，今年卡達天然氣總產量將減少約四成，因此全球油氣價格仍將處於高點，預估今年的油價都會在每桶八十美元以上，亞洲天然氣預估年均價格會比戰前高出六十％。

政府以替代氣源以及重啟燃煤為主要因應方法，雖尚可保持供給穩定，但會導致發電成本增加、減碳與減空污進程受到影響等負面效應。而依據最新天然氣與煤炭價格估算，在電價凍漲下，台電今年度將虧損逾六百億。而若為減少虧損，削減燃氣使用，則會導致全台燃煤發電占比無法從去年的卅五％降至卅％。

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環顧各國在此次能源危機發生後，業已提出逾八十項削減能源需求的政策，從菲律賓宣布進入「國家緊急狀態」，限制公共建築空調使用，到西班牙節能翻修稅賦減免，以及韓國要求五十大高耗能企業擬訂節能計畫，並提供綠色融資支持等。反觀台灣，雖在危機發生後，台電強調會實施需求面管理措施，但實際上，負責推動節能的行政單位，並未就此啟動任何緊急應變規劃。

賴總統上任後不久，就啟動四年可節電二〇六億度的深度節能計畫，已建立需求面可因應此次能源危機的基礎。目前老舊家電汰換節電量可達十二．八億度、大用戶節電目標提升節電成效可達十億度，一般大眾節電科普知識宣導則有一．一億度的節電貢獻。政府若進一步擴大推動，力求達到「加倍深度節能」效果，比如若增加五十億度節電量，則可減少七十萬噸的卡達天然氣需求，可填補十二％以上供需缺口，更可讓台電省下二百億元的燃料成本，方能有助於穩定物價，且更能根本性提升台灣能源韌性。

（作者為台灣氣候行動網絡研究中心總監、總統府氣候變遷對策委員會委員）

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