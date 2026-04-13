自由廣場》胡，怎麼說）習近平招納、鄭麗文降叛，招降納叛樣板京戲！

◎ 胡文輝

習近平代表共產黨「招、納」，鄭麗文代表國民黨「降、叛」，共國兩黨一拍即合，鄭麗文獻上國民黨效忠中國統一，習近平把國民黨收納在中共統一台灣統戰大旗之下，「習鄭會」骨子裡就是一場「招降納叛」樣板京戲！

中國黨黨魁中國人鄭麗文回歸中國，叫「和平之旅」？在出發前，該黨發表了一部「和平才能躺平」文宣，這部廣告片不論有意為之或是誤打誤撞，竟驚人的精準詮釋鄭麗文的「和平之旅」就是「躺平之旅」！

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在中國封建傳統文化，皇帝接見叫「賞見」，一種賞功、恩寵。在「一黨專政、一人獨裁」的現在中國，習近平權力比古之皇帝更大，他賞見鄭麗文的第一層象徵，就是獎賞鄭麗文為中共統一台灣做出貢獻。

凡對中共統一（併吞）台灣有利的，就是對中華民國不利、對台灣人民不利！鄭麗文獲習近平賞見，就是因為她領導中國國民黨做出很多傷害台灣、不利中華民國的事！國民黨和民眾黨立委狼狽為奸、沆瀣一氣，阻軍購、反國防預算、不審總預算、不許保衛台灣的國安法案過關等等，都是為中共併吞台灣、滅亡中華民國做出貢獻。

就在鄭麗文上京覲見習近平前夕，國民黨竟臨時推遲立院三黨黨團國防特別預算協商，連理由都不給，大家心知肚明，此舉就是為免習近平龍心不悅，習鄭會後更傳出，國防預算協商要再推遲到川習會後，甚至用無限期拖延實質否決，國民黨躺平、鄭麗文為諂媚習近平、邀寵中共，中華民國國防可以出賣、台灣安全可以不要！

習近平賞見鄭麗文第二層象徵，就是演示「招降納叛」！鄭麗文、駱武昌夫婦年青時都屬極端台獨，都曾加入民進黨，鄭麗文離開民進黨、加入國民黨，從極獨變極統，從墨綠變赤紅，這種政治立場曾背叛，從綠轉藍紅者，最為習近平統戰國師王滬寧賞識，列為當前「招降納叛」重中之重，習近平賞見鄭麗文就是具體示範，要廣納群叛。

賞見的第三層象徵，就是習近平欽點、親授鄭麗文「紅色力量代理人」認證，在和習近平一握之後，鄭麗文大約好久不洗手吧？本來在藍軍底氣不高的她，在習近平加持之下，現在可以睥睨諸大老了，除非今年底市縣長敗的徹底，否則二〇二八藍營總統候選人非她莫屬。

鄭麗文就是國民黨「再中國化」表徵，習鄭會後，更「中共化」，這黨將像一串粽子被鄭麗文拎去當中共尾巴！

（作者為資深媒體人）

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