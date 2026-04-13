自由廣場》「十大惠台」還是「十大陰謀」？！

◎ 郭索

國台辦在鄭麗文結束訪中後拋出「十大惠台政策」，從時機與操作節奏來看，這是一場精心安排的政治操作。先由國民黨訪中鋪陳對話氛圍，再由中共釋出「利多」，最後回到台灣內部宣傳放大，營造「國民黨能帶回利益」的形象。這種模式不新鮮，從來不為改善兩岸關係，而是透過統戰手段，替特定政治力量抬升聲勢，進一步介入台灣社會。

在經濟層面，農漁產品輸入、市場開放與企業准入，看似對基層產業有利，實際上卻是高度設計的依賴機制。中共長期運用「開放與封鎖並行」的策略，一方面吸引台灣產業依附中國市場，另一方面依政治需求隨時中斷。過去鳳梨、石斑魚等案例已清楚證明，檢疫與標準往往只是政治工具。一旦產業過度依賴中國市場，其生計便會被轉化為施壓籌碼，甚在選舉期間影響台灣內部的輿論與投票行為。這種經貿模式本質上不是合作，而是以市場為手段的控制。

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更進一步，這種依附關係會逐步滲透到政治結構。當部分產業將中國視為唯一出路，其利益立場自然傾向支持對中關係的政治力量，形成由經濟壓力轉化為政治選擇的連動效應。中共正是透過這樣「以經逼政」的機制，讓台灣在不知不覺中被牽動方向。

在戰略層面，金馬的「通水、通電、通氣、通橋」及航班恢復，更是包裝成民生利多的長期布局。一旦基礎設施與中國連結，關鍵資源供應將不再完全掌握在台灣手中，戰略風險隨之升高。平時看似便利，危機時卻可能成為壓力來源，甚至被用作談判籌碼，削弱台灣的自主性。

此外，交通與人員往來的擴大，也為灰色地帶作戰創造條件。當交流頻繁、界線模糊，中共更易透過商業與文化活動滲透，逐步侵蝕台灣既有的安全防線。這些措施不只是經濟政策，更是改變安全環境的長期手段。

綜上，這所謂「十大惠台」，實際上更接近「十大陰謀」。其核心並非讓台灣受益，而是透過依賴與滲透，重塑台灣的經濟結構與政治選擇。國民黨此時配合訪中並承接政策效果，已成為這套操作的一部分，讓統戰策略轉化為國內政治資本。

國人必須看清，任何附帶政治條件的利益，終究都是以主權與安全為代價的交換，唯有保持警覺，才能避免在短期利益中失去長期未來。

（作者為自由評論者）

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