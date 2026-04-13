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自由廣場》李筱峰專欄）逃避自由到奴役之路

2026/04/13 05:30

本文題目是由兩本名著的書名統合而成，一本是佛洛姆（Erich Fromm）的《逃避自由》（Escape from Freedom）；另一本是海耶克（Friedrich A. Hayek）的《到奴役之路》（The Road to Serfdom）。這兩本書成書很早，是提醒人類不要為了集體主義（國家主義）而讓渡基本的自由人權給專制極權，而終至走上奴役之路。

中國國民黨主席鄭麗文汲汲營營要和「中共國」的習近平見面，果然在日前一償心願。看了兩人的握手、對談，我忍不住憂心忡忡，如果鄭習會得到台灣多數人的肯定，那麼台灣人正在「逃避自由」，而「到奴役之路」也就不遠矣！

中國人習近平，接見在台的中國人鄭麗文（以前她說主張台灣獨立，原來是騙人的），兩個中國人的對話，完全出自相同的方程式，可以化約成以下四個要點：一、強調中華民族主義；二、堅持九二共識；三、反對台獨；四、空言和平。

習近平稱，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族，…國土不可分、國家不可亂、民族不可散…」，鄭麗文當然跟著附和。以鄭麗文當年主張台獨的基本頭腦，對於「中華民族」這種政治迷思（Political Myth），很好破解，我幫她破解：新加坡七十％的華人，以及馬來西亞、印尼，其他海外國家內的數千萬華人，都散居多國，沒有什麼「民族不可散」的神話。

至於我們台灣人多的是擁有「南島民族」血統，那是真正民族人類學的概念，不是中華民族的神話。

台灣不曾被中華人民共和果統轄，既不曾「合」，也就沒有「散」的問題。台灣沒有人要分裂（也無能力分裂）中國國土，中國國土沒有分裂問題，只有侵佔別人土地（如「新疆」、「西藏」）的問題。想對外侵略才會破壞和平，平等相待，自然就有和平。

「九二共識」是後設建構（亦即捏造）的假議題，剛好承認虛構這個假議題的蘇起，也跟班到北京，有夠諷刺！

鄭麗文為了「心向祖國、魂繫中華」。誇讚習近平領導下的中國「完全脫貧」，成為小康社會「成就非凡」。鄭麗文不知道中國內部的貧富懸殊已居世界之冠。北京大學的一份調查報告指出，一％的家庭占有全國卅三％的財產；中國底端廿五％的家庭擁有的財產總量僅一％左右。當然這是十年前的數字，現在更慘，「成就非凡」。

更諷刺的是，鄭麗文尚未讀畢講詞之前現場記者就被要求離場；而且中國《新華社》事後報導鄭麗文發言，長約三千多字的內容僅剩約六百字，尤其是涉及台灣參與國際組織等重要具體訴求，全遭刪除。這毫不奇怪，留在自由度九十三分的台灣當主人不要，偏偏要向自由度只有九分的中國遞投名狀，結果言論被刪，剛好立刻見證無言論自由的中國。

更可笑的是，鄭麗文還說「衷心期盼將來有一天，有機會讓我當主人，在台灣歡迎習總書記和在座各位」。怪哉！民主台灣全民都是主人，鄭麗文魂縈夢牽「中華魂」，毫不在乎自由人權（整個鄭習會沒有半句民主自由），才會失去主人的地位。

總之，這次鄭麗文朝「共」，替中共專制政權背書，中國國民黨帶頭要我們台灣人逃避自由，我更加看不到中國民主的未來，卻看到未來台灣民主的危機！台灣人要不要跟著中國國民黨走上奴役之路？

（作者是台北教育大學榮譽教授）

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