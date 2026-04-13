自由廣場》鄭麗文帶回「大禮包」：現代版「木馬屠城記」？

◎ 羅浚晅

國民黨主席鄭麗文在鏡頭前侃侃而談，攝影機卻被隨意切斷訊號；她談著和平，東海卻進行飛彈演訓。這種一邊施壓、一邊示好的場景，並非對等交流，而是強權主導下的政治操作。在資訊監控與軍事威脅並存的情境中，所謂「十項措施」不是經貿利多，而是經過設計的政治工具。

這些措施表面是經濟合作，實則附帶扭曲的政治前提。中共所設定的框架，使農漁產品、食品註冊與航班往來，不再只是市場機制，而逐漸轉化為帶有條件的互動。資源與市場的准駁掌握在對方手中，也讓台灣產業從自由交易，轉變為需仰賴對方決定的特許狀態。

請繼續往下閱讀...

更值得警惕的是，農產外銷與小額貿易，看似帶來短期利益，實際上卻是提高單一市場依存風險。一旦依附形成，對岸透過政策與市場控制，即可影響產業運作，迫使企業在經濟利益與國家主權之間做出艱難選擇。

此外，兩岸青年交流與影視合作也不是真實對等的文化互動，其背後同時涉及價值與敘事的傳遞。若缺乏足夠辨識能力，就會在潛移默化中影響年輕世代對歷史與現實的理解，形成對自由民主與國家安全的偏差認知。

整體來看，這份所謂的「大禮包」不過是現代版的「木馬屠城記」。外表看起來是滿載善意的饋贈，裡頭卻躲著準備瓦解台灣民主根基的伏兵。中共給的這份禮，著實是包裹砒霜的糖衣，台灣絕對不能收。因為這份禮物的標價，是台灣的自由與未來。

（作者為台灣北社社長，醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法