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自由廣場》對台十措施 掏空兩岸交流基礎

2026/04/13 05:30

◎ 王宏仁

鄭麗文結束訪中後，中共中央台辦隨即發布「十項政策措施」。內容涵蓋青年交流、農漁產品、航班恢復乃至文化合作，似為兩岸互動釋出利多。但是，如果將其置於當前兩岸的政治情境中觀察，這十項措施的真正意義，根本不在於促進交流，而在於重新定義「誰有資格代表台灣與中國對話」。

首先，這份政策聲明開宗明義提出要有「國共兩黨常態化的溝通機制」。這等於將兩岸互動的主要管道，從政府對政府的制度性協商，轉移為政黨對政黨的政治接觸。問題在於，兩岸之間涉及航權、檢疫、觀光、基礎建設等議題，本質上皆屬公權力範疇，應該透過正式、對等且可問責的機制處理。現在卻淪為中國單方面「發布」或透過國民黨的附和來推動，這是在繞過台灣合法民選政府的架構，另外創造出來的政治管道。

其次，十項措施延續了北京長期以來「選擇性開放」的操作模式。農漁產品輸入、食品准入、市場便利等安排，皆附帶明確的政治前提。這種將經濟機會與政治立場綁定的作法，使市場機制失去穩定性，也讓台灣業者暴露於高度不確定的風險之中。過去的經驗早已顯示，北京可以在短時間內開放特定產品，也可以隨時以行政或技術理由加以限制。所謂「利多」，早就變成日後破壞台灣內部經濟結構的危險因素。

第三，這些措施發布的時機是隨著台灣年底地方選舉而來。北京透過此次國共互動釋放政策訊號，就是在塑造特定政治氛圍：一方面強調「只要接受其政治前提，即可恢復交流與利益」，另一方面則暗示現行政府路線導致兩岸僵局。這種操作已經加劇台灣內部的政治分化了。若借用「司馬昭之心」的比喻，其統戰意圖相信很明顯了。

然而，更深層的問題在於，此次國共會面與十項措施正在侵蝕兩岸平等互動的制度基礎。當政黨可以取代政府成為主要對話窗口、當經貿與文化交流被納入單方設定的政治條件之下、當北京得以透過選擇性接觸來界定「誰代表台灣」，那麼台灣的民主授權與制度正當性，便會在實務運作中被持續削弱。當交流不再以對等為前提，所謂的和平與發展，也就只是曇花一現。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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