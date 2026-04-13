自由共和國》邵之雋／ETF可以更自由，監理不該管錯地方

開放 ETF 加掛不配息級別，應被視為擴充投資人選擇權、推進市場制度成熟的重要一步。股市示意圖。（資料照）

邵之雋／金融法制暨犯罪防制中心董事長

開放 ETF 可加掛「不配息級別」，就金融商品制度的發展而言，不僅是對的方向，也有其必要性。ETF 本質上是投資工具，其制度設計應回應不同投資人的資產配置需求。對部分投資人而言，配息級別可提供穩定現金流；對另一些投資人而言，不配息級別則更有利於長期持有、收益再投入與複利累積。換言之，是否配息，並不是商品風險高低的判準，而是投資人如何運用收益的選擇。正因如此，開放 ETF 加掛不配息級別，應被視為擴充投資人選擇權、推進市場制度成熟的重要一步。

真正值得討論的，不是是否應開放不配息級別，而是是否有必要對特定 ETF 額外設限。若以「單一成分股權重超過三成」作為禁止其加掛不配息級別的門檻，則此一設計在法理上顯有商榷空間。因為單一成分股比重偏高，所反映的是商品本身的集中投資風險；而不配息級別涉及的，僅是收益分配方式。前者屬商品結構問題，後者屬投資人收益處理方式問題，兩者本屬不同層次，不應被直接連結。

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若主管機關真正關切的是集中度過高所可能引發的風險，便應直接處理集中風險本身，例如透過更完整的資訊揭露、風險標示、商品命名規則，或銷售端適合度管理加以因應，而不是轉而限制不配息級別。因為一檔 ETF 並不會因為「配息」或「不配息」而改變其單一成分股權重，也不會改變其風險暴露的本質。若欲防止的是集中風險，卻限制收益分配方式，便容易出現監理目的與管制手段錯置的問題。

從比例原則來看，這樣的限制也未必具備充分正當性。法律上對投資人選擇權所施加的限制，必須有助於達成監理目的，且應避免採取不必要的過度管制手段。然而，禁止高集中 ETF 加掛不配息級別，並不能真正降低其集中投資風險，因為商品本身的持股結構並未因此調整。既然限制措施與風險降低之間欠缺直接效果，其必要性與適合性自然值得懷疑。

此外，若制度上一方面允許高權值、高集中 ETF 合法存在並進入市場，另一方面卻又不允許其提供不配息級別，也會產生規範上的不一致。這等於承認該商品可以被投資、被銷售、被配息，卻不能讓投資人選擇以收益再投入的方式持有。如此差別待遇，難免使人質疑：主管機關究竟是在管理商品風險，還是在管理商品形式？

因此，我的立場很明確：我支持開放 ETF 可加掛不配息級別，因為這是尊重投資人需求差異、提升商品制度完整性的正確方向；但我反對以「單一成分股權重超過三成」作為禁止門檻，因為這種限制混淆了商品風險與收益分配機制，既欠缺法理一致性，也未必符合比例原則。法治國下的金融監理，重點應是揭露風險、維護透明、保障投資人知情選擇，而非以形式性限制取代實質性的風險管理。

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