自由共和國》蕭新煌、許耿銘、林宗弘／跨越政黨分歧的能源迷思：從數據看能源政策的務實轉型

長期以來，能源政策在台灣已不僅是技術與科學的討論，更演變成一種高度政治化的「認同標籤」。圖為核三廠。（資料照）

蕭新煌／總統府資政

非核家園的理念—政黨傾向

許耿銘／臺北市立大學社會暨公共事務學系教授

非核家園的理念—民眾傾向

林宗弘／中央研究院社會所研究員

近日，賴清德總統針對核電重啟評估的表態，引發社會高度關注。長期以來，能源政策在台灣已不僅是技術與科學的討論，更演變成一種高度政治化的「認同標籤」。然而，在激情對立的公投動員與選舉攻防之外，民眾的真實態度究竟發生什麼變化？根據一份我們在中研院執行，針對二〇一九年至二〇二五年間的多期橫斷面研究調查，可以從數據中窺見台灣能源民意的複雜圖譜，並為當前的政策調整提供理性基礎。

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一、民眾對於非核家園的態度變化：

支持比例逐年下降、反對比例逐年上升

從二〇一九年到二〇二五年，台灣民眾對「非核家園」的態度，整體上呈現出由支持走向保守（圖一）。回顧本研究於二〇一九年調查的結果，當時支持者與反對者比例約為六：四，然而隨後二〇二一與二〇二二年兩次調查中，支持的比例逐漸下滑，至二〇二四年調查時，首度呈現反對者略多於支持者的逆轉，隨後在二〇二五年最近一次調查中，此一態度改變趨勢更加擴大，反對非核家園的比例（五十二．八九％）已高於支持者（四十七．一一％）約五個百分點，顯示民意對非核家園缺乏共識。

進一步推敲台灣民眾對非核家園支持率改變之成因，已不是針對核能本身的利弊，而是民眾逐漸將供電穩定、電價負擔、能源安全等議題一併納入考量，並在不同政策價值之間進行權衡。

二、支持非核家園：政黨認同的

長期分化，且差距在近年持續擴大

當然，藍綠兩大黨支持者間對核能的長期偏好，仍然是導致民意分化最重要的因素（圖二）。民進黨的支持者，對於非核家園政策的支持度始終超過七成以上；相對地，國民黨和民眾黨支持者對非核家園的支持度始終低於四成。

進一步分析民意起伏趨勢，可以發現公民投票的政治動員有明顯影響。二〇二一年的公民投票影響下，民進黨支持者對非核家園的支持度從七十二．七十六％提升至七十六．三六％，而在野黨支持者則從卅九．一四％降低至廿八．〇八％。這反映出公投期間的民意更為兩極化。到了二〇二五年，這種歸隊效應更加明顯。民進黨支持度再次提高至七十七．一二％，而在野黨的支持度則持續下探至廿一．八五％。二〇一九年，兩陣營之間的差距約為卅三個百分點，但到了二〇二五年，此差距已劇烈擴大至五十五個百分點以上。

核能議題在台灣社會的爭議，已非就核能技術或是政策可行性之爭，而是政黨立場之爭，民意分歧也越趨嚴重。在這種黨派兩極化氛圍下，任何關於「重啟核電」的理性評估，都極易被簡化為「立場倒戈」或「政治妥協」，進而失去專業討論的空間。

三、能源議題公投的政黨動員

在台灣，多數公民投票背後的政黨動員力量不容忽視，似乎成為深化政治分歧的催化劑。對民進黨政府而言，若要在政黨對立氛圍中推動重啟核電評估，首要面臨的便是如何說服七十七％堅信非核理念的綠營支持者，以及如何避免讓藍營政客見縫插針。

在政黨支持者之外，中立選民的態度變遷同樣值得關注。本研究發現這群選民對非核家園的支持度從二〇一九年的五十八．四六％逐漸下滑，到二〇二五年僅剩卅九．六八％。代表中間選民在面臨電價調漲壓力，以及高科技產業龐大的用電需求時，對經濟穩定與能源安全的考量，已促使他們從支持非核家園轉變為觀望。中間民意似乎期待更具彈性、更能應對經濟現實的能源規劃。

四、政策建議

基於上述研究結果，未來台灣的能源政策，應避免將民意推向擁核或非核兩極選項，而是基於我國當前能源安全、電力需求實況，以及綠能轉型推動進度等進行通盤且理性的討論。例如：政府必須坦誠說明國際能源情勢（如烏俄戰爭與美以打擊伊朗後的能源供應鏈重組）與核能技術（如小型模組化反應爐）的演進；或考慮建立跨黨派的專家委員會，公開透明地呈現能否達成「核安無虞、核廢有解、社會共識」三條件，並具體承諾能源轉型後的電價穩定與產業競爭力。

非核家園的民意調查提醒我們，台灣民眾對於電價起伏、能源安全與氣候災難風險的感受是真實且深刻的。台灣能源政策的困境，在於我們總是在「要不要」的二元對立中內耗，而非在「如何多元轉型」的政策光譜中尋找交集。賴總統的重啟核電政策轉彎，若能建立在實證數據之上，並勇敢跳脫政黨分歧的思維，或許是台灣能源政策從「理念之爭」回歸「能源現實」的一個轉機。

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