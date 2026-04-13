社論》從「台獨鬥士」到「統一女神」

國民黨主席鄭麗文上周六﹙四月十日﹚完成接任黨主席以來最重要的心願，像見到偶像的小粉絲，與中共總書記習近平見面。（歐新社資料照）

國民黨主席鄭麗文上周六﹙四月十日﹚完成接任黨主席以來最重要的心願，像見到偶像的小粉絲，與中共總書記習近平見面。整個會面過程，鄭麗文難掩亢奮情緒，忘情地吹捧習近平，卻不提國民黨兩岸政策的最後底限「一中各表」，反而以「中華民族」感性詞彙取代「一中各表」的法律政治框架，雙方陶醉在「中華民族偉大復興」氛圍。習近平提出四個「不可」（國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷），將台灣框限在中華民族、文明、歷史脈絡之中，宣稱「兩岸同胞走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然」。

如果將鄭習會界定在一圓中華民族主義大夢，那就輕忽了這場國共領導人十年來第一次見面的實際目的。首先，這場會面所以搶在川習之前舉行，顯然是以鄭麗文的紅統主張，與第一大在野黨主席身分，塑造台灣問題是中國的內政問題，定位「台海內海化」，宣稱「兩岸關係的未來，牢牢掌握在中國人自己的手中」，亦即台海安全是兩岸的「家務事」，不需要外人介入。鄭麗文曾經說過「共機圍台是保護台灣」，因此要她配合中共的「台海內海化」論述，完全不會有違和感，果然，她提到希望台灣海峽「不再成為外力介入的棋盤」。習近平得到台灣最大在野黨主席的背書，未來在川普面前，將會義正詞嚴表示台灣亦認同「兩岸問題是中國人自己的事」，「台海是中國的內海」，不容美國、日本及歐洲民主國家的軍機、艦以自由航行權的主張，通過台灣海峽。企圖在國際法上阻絕國際社會對台灣的力挺。親中是國民黨一貫路線，即使後來有本土化的改革，顯然仍未鬆動其統派主張，然而過去的國民黨主席礙於選票與民意壓力，在兩岸政策上，至少還保有「一中各表」假象。但鄭麗文是另類主席，並無顯赫的選舉戰功，只代表黨內六萬多票深藍選票，就敢於透過黨機器帶動藍營走向她的急統路線。而檢視鄭習會，鄭確實是最能執行、配合中國意志的少數台灣政治人物。

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在「台海內海化」自說自話之餘，鄭習會有兩個重要的任務︰一是對台灣的國防特別預算百般刁難，縱使未能完全阻擋，至少也要讓軍購金額降低到對強化台灣防衛能力發揮不了作用的地步。強化台灣防衛力量，是川普建構由日本到台灣，並南下到菲律賓這條抗中第一島鏈的成敗關鍵。在川普打造的抗中戰線中，固然由美國帶頭以軍力捍衛區域性安全，卻也要求盟友必須承擔防衛責任。此種對盟友的要求是普遍性，不但對日、韓、歐盟強力要求負擔軍費，更希望這些國家將國防經費提升到五％GDP的標準。而對面對中國武力犯台壓力的台灣，川普與跨黨派國會議員對強化台灣國防均列為優先要務，因此台美就提升台灣防衛需求，協商提出一點二五兆元的國防特別預算條例，以打造台灣之盾與不對稱戰力。此一特別預算條例一旦通過，台灣的國防將有脫胎換骨的蛻變，將使中共武力犯台付出慘痛代價。因此中共反對台灣國防特別預算是必然的事，而這個任務顯然交由對民進黨充滿仇恨的藍白兩黨來執行。然而，在國內民意與美方的壓力下，藍營拒審國防特別預算條例一度出現鬆動，習近平立即祭出鄭習會，直接加持鄭麗文反軍購的力量，軍購案的發展，果然出現變數。

除了以反軍購抵制美國強化台灣國防，鄭麗文此行更挑起反日的情緒。日本從二戰後以自衛隊取代軍隊，憲法也是非戰憲法，軍國主義已成了「歷史遺跡」，但是中國卻是全球唯一還陷在二戰氛圍的國家，三不五時就發起反日運動，顯然將日本當成假想敵是中共鞏固政權發洩民怨的一種政治操作。而去年以來，日本首相高市早苗提及「台灣有事就是日本有事」，意味在中共對台灣進行武力封鎖時，日本不會坐視不管，此一論述激怒中國，發起幾波抵制日本的措施，卻至今沒有得到效益。微妙的是，鄭麗文在南京的中山陵發表演說時，統計有十一次批評日本，將兩岸的苦難歸咎日本的殖民主義。諷刺的是，中日戰爭時，很少參與實際戰鬥的中共，現在喊反對日本軍國主義復辟的聲音最大，彷彿八十一年前的中日戰爭仍在進行。而鄭麗文為了迎合中共，竟然扭曲歷史，將孫中山當成反日分子，在台日關係升溫親善之際，隨著中國起舞，對台灣毫無助益！鄭麗文此舉意欲何為，令人玩味？

中國小粉紅稱呼鄭麗文是「統一女神」，鄭從早年的激進台獨，後來不但加入她口中「喪盡天良、不把台灣人當人」的國民黨，還超越過去國民黨主席的「一中各表」底線，全面附和習近平的統戰論調，奔赴北京向習總書記表忠。台灣關係法是台美斷交後，美國提供台灣安全保障的國內法，促成了今日台灣的繁榮與安全。如今在台灣關係法四十七週年之際，鄭麗文帶領了少數深藍人士赴中國，將台灣當成貢品，投向中國。國民黨在鄭麗文帶領下，徹底背叛了台灣主流民意與主權，走上了不歸路。

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