自由廣場》台東原家中心併入社政主流？恐將失去文化主體性！

◎ 馬志政（布農族）

前幾天傳出台東縣各原家中心將要併入縣府社會處，似乎讓人認為是不是具有文化性與在地性的社福工作將要消失了呢？這使得原住民社工界人心惶惶，部落族人也感到憂心？現在族人期盼台東縣政府應儘速與原民會達成共識並清楚對外說明，讓第一線社工及族人們都能安心。

花東地區是原住民族家庭服務中心起源地，主要是因應資源不足及文化差異性等因素下所發展的原民社福政策。在去年原家中心加入強化社會安全網計畫，目的是建立公私部門合作關係與分工模式，提供具有溫度兼顧文化的社工專業服務，強化原住民脆弱家庭能夠獲得全面性且適切性的照顧。

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筆者就擔任社工督導十年的實務經驗，提出對於原家中心加入成為社會安全網一員的看法，第一，過去從初級預防服務到脆弱家庭服務的轉變確實需要磨合，而原住民脆弱家庭由原住民社工來提供處遇服務，相信可以以文化脈絡與思維來整合資源，也會使得處遇服務達到完善性與適切性。第二，原家中心有深耕部落多年的優勢，以及運用貼近性與在地性的工作方法，確實可以有效輸送及整合各項資源，讓社會安全網下的公私部門資源可以有溫度且有效益進入部落。最後，原家中心在社會安全網計畫的角色具有文化獨特性及在地優勢，但如何落實及善用原家中心在各縣市推動，需要建構完善的分工合作機制及明確管理機制。

因此，期盼各級政府重視原住民族的主體性，並強化文化敏感度與文化能力，方能提升社會安全網計畫之間網絡合作與分工的量能，進而避免原家中心合併而消失的遺憾！

（作者為社工督導）

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