自由廣場》藍白別演了 卡預算的不是運動部長

◎ 小肯

近日運動部長李洋在彰化參與公開活動時，面對地方首長遞交的經費爭取文件，回以「預算尚未通過」並未收下，引發討論。隨後，立法院更出現藍白立委以「塞信封」方式進行質詢的畫面，試圖將事件塑造成官員傲慢或不近人情。然而，這樣的操作，不僅扭曲事實，更模糊了真正應該被檢視的責任所在。

事實很簡單，預算還沒通過，各部會本來就無從承諾。這不是態度問題，而是制度現實。在總預算尚未完成審議前，任何補助與建設計畫，都缺乏執行基礎。換句話說，李洋沒有收下信封，不是拒絕地方，而是誠實面對當前的行政限制。

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那麼問題來了，總預算為什麼還沒通過？答案就在立法院。當前總預算卡關，正是因為藍白陣營在審查過程中反覆杯葛、延宕進度。預算審議原本是立法委員最核心的職責之一，關係到國家運作與公共建設的推動，但如今卻被當成政治攻防的工具。該審的內容沒有好好審，該負的責任卻急著往外推。

於是，我們看到了荒謬的一幕，一邊讓預算卡在立法院，一邊在質詢時用信封「表演」要求行政部門做事。這樣的邏輯，無異於一個人先把道路堵住，然後再指責別人為何不往前走。

當立委不再專注於實質審查，而是透過象徵性動作製造輿論，政策討論便被簡化為情緒動員。受害的不只是行政效率，更是整體公共治理的品質；與其批評部長「不收信封」，不如回頭問問，藍白立委為何遲遲不審議預算？為何將最基本的立法職責，轉化為政治表演的舞台？行政部門不是沒有動，而是被卡住了。真正該被檢視的，不是那個說出「預算尚未通過」的人，而是那些讓預算無法通過，卻仍忙著作秀的人。別再演了，把預算審好，才是立委該做的事！

（作者為社工師）

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