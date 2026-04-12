自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白別演了 卡預算的不是運動部長

2026/04/12 05:30

◎ 小肯

近日運動部長李洋在彰化參與公開活動時，面對地方首長遞交的經費爭取文件，回以「預算尚未通過」並未收下，引發討論。隨後，立法院更出現藍白立委以「塞信封」方式進行質詢的畫面，試圖將事件塑造成官員傲慢或不近人情。然而，這樣的操作，不僅扭曲事實，更模糊了真正應該被檢視的責任所在。

事實很簡單，預算還沒通過，各部會本來就無從承諾。這不是態度問題，而是制度現實。在總預算尚未完成審議前，任何補助與建設計畫，都缺乏執行基礎。換句話說，李洋沒有收下信封，不是拒絕地方，而是誠實面對當前的行政限制。

那麼問題來了，總預算為什麼還沒通過？答案就在立法院。當前總預算卡關，正是因為藍白陣營在審查過程中反覆杯葛、延宕進度。預算審議原本是立法委員最核心的職責之一，關係到國家運作與公共建設的推動，但如今卻被當成政治攻防的工具。該審的內容沒有好好審，該負的責任卻急著往外推。

於是，我們看到了荒謬的一幕，一邊讓預算卡在立法院，一邊在質詢時用信封「表演」要求行政部門做事。這樣的邏輯，無異於一個人先把道路堵住，然後再指責別人為何不往前走。

當立委不再專注於實質審查，而是透過象徵性動作製造輿論，政策討論便被簡化為情緒動員。受害的不只是行政效率，更是整體公共治理的品質；與其批評部長「不收信封」，不如回頭問問，藍白立委為何遲遲不審議預算？為何將最基本的立法職責，轉化為政治表演的舞台？行政部門不是沒有動，而是被卡住了。真正該被檢視的，不是那個說出「預算尚未通過」的人，而是那些讓預算無法通過，卻仍忙著作秀的人。別再演了，把預算審好，才是立委該做的事！

（作者為社工師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書