自由廣場》「吃碗內、洗碗外」 立場錯置的政治訊號？！

◎ 墨客

在當前兩岸關係高度敏感時刻，任何政治人物的表述，都不只是個人立場延伸，更可能牽動國家安全與國際觀感。近期國民黨主席鄭麗文訪中言論，即引發廣泛議論，其內容與立場更需進一步審視。

首先，關於「制度性與持續性合作機制」提法，看似中性務實，實則充滿高度政治意涵。在北京既有論述框架中，所謂制度安排往往與「一國兩制」緊密連結，而「九二共識」也常被重新詮釋為此一路徑的前提。若未清楚界定制度內涵，僅以模糊語言帶過，容易讓外界質疑是否默認對方的政治設定，甚至在無形中削弱自身談判空間。

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其次，對於「外力介入」的表述，更凸顯立場上的傾斜。在國際現實中，台灣長期仰賴與民主國家的合作來維持區域穩定，其中尤以美日的安全與政治支持至關重要。然而，北京語境下的「外力」，正是指這些支持台灣的國際夥伴。當一位在野黨領袖公開呼應此類說法，難免被解讀為對盟友關係的淡化，甚至可能對外釋放錯誤訊號，使台灣在國際社會中的戰略位置產生動搖！

再者，整體論述中對「中華民國」的缺席，同樣耐人尋味。取而代之的是「兩岸中國人」、「炎黃子孫」等文化與民族語彙。這類語言在部分人的情感上或具凝聚力，但在政治現實中，卻可能被用來模糊主權界線。這不僅忽略了台灣長期發展出的民主體制與主體意識，也容易落入對方既有的政治論述框架之中。

最後，更令人質疑的是其鮮明的對比態度。對台灣執政黨動輒批評、甚至嗤之以鼻，卻對習近平治下的中國發展多所讚頌。中國固然在部分經濟數據上有所表現，但總體經濟面臨成長放緩、青年就業困境與地方財政惡化等結構性問題。若對內嚴苛、對外寬鬆，對自身政府百般檢視，卻對威權體制少有質疑，這種強烈反差，難免讓人質疑其立場是否失衡，甚至給人「吃碗內、洗碗外」的負面觀感。

綜上，此行言論不只是對兩岸關係的某種想像，而是一條可能改變台灣未來走向的政治路徑。追求和平的前提是不能以模糊主權與自我矮化為代價。真正的問題不在於是否對話，而在於我們是否還清楚知道：在對話的同時，台灣究竟站在哪一邊。

（作者為現職國中教師）

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