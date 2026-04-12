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自由廣場》台灣關係法47週年 不替在野黨「對中讓步」背書！

2026/04/12 05:30

◎ 不孝

美國在台協會在《台灣關係法》四十七週年重申，一法三公報六項保證有助維持台海和平穩定。幾乎同一時間，鄭麗文在北京與習近平會面，重提九二共識、反對台獨。把這兩件事放在一起看，更能看清楚一件事：美方對台承諾，是為了嚇阻脅迫，不是替台灣在野黨的對中退讓背書！

《台灣關係法》寫得很清楚，美國對台政策包含提供防衛性武器，並維持抵抗武力或其他脅迫的能力。它的出發點從來不是把和平寄託在北京善意，而是要求台海現狀不能由威嚇改寫。若有人把這部法律說成只要先吞下北京前提，就能換得穩定，等於把法律精神整個倒過來。

鄭麗文把九二共識說成兩岸交流對話的唯一政治基礎，表面上像是在談溝通，實際上卻是把北京的一中框架帶回台灣內部。交流當然可以推動，但交流不等於接受矮化；爭取和平更不等於把九二共識包裝成台海穩定的先決條件。這樣的說法一旦成為台灣自己的語言，只會削弱民選政府代表台灣發聲的正當性。

更刺眼的是，北京嘴上談和平，軍事壓力卻一刻也沒停。就在鄭麗文訪中與會習之際，國防部仍持續公布共機、共艦在台海周邊活動；美國參議員班克斯也公開要求立法院通過延宕中的特別國防預算。這個對照已經夠清楚：台海穩定不是靠赴中表態換來，而是靠台灣自己把防衛與嚇阻撐起來。

在野黨可以主張交流，也可以監督國防支出，但不能一面擋下強化防衛的關鍵預算，一面又把北京設定的政治前提說成和平前提。這不只是路線選擇，而是向外錯送訊號：台灣內部有人願意先退一步，再把安全寄望於對岸善意。

《台灣關係法》四十七週年提醒台灣的，不是美國會不會替我們決定未來，而是美方支持之所以有意義，正在於台灣自己守得住民主授權與自我防衛！若把美方支持拿來替對中退讓遮掩，把民選政府排除在外，把一中框架包成交流前提，最後被掏空的就不只是政策立場，而是台灣自己決定未來的能力。

（作者為退休人士）

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