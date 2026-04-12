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自由廣場》陪車小妹、致詞被卡… 黨魁淪統戰道具

2026/04/12 05:30

◎ 池明

中國國民黨主席鄭麗文近日訪中，與其說是兩岸交流，不如說是中共對國民黨剩餘價值的「殘酷結算」。從隨行名單到接待規格，處處顯露被矮化的寒酸，更映照出台灣政經與全球局勢的巨大翻轉。

最顯而易見的，是企業大老的集體缺席。過去國共高層會晤，台灣產業界總爭相隨行；如今冷冷清清，毫無重量級企業家相挺。​當中國陷入經濟衰退、百業蕭條，台灣產業早已全面啟動「去中化」逃離紅色泥淖。缺乏實業家背書的國民黨，手裡早沒有經貿籌碼，中共毫不留情省下了逢迎的排場。

在中共最講究階級與排場的官場文化裡，接待規格就是政治份量的溫度計。當年連胡會的黑頭車前導與紅毯已不復見，鄭麗文只能像「陪車小妹」般，坐在大巴士裡痴痴等待一小時，這不僅是尊嚴掃地，更凸顯中共根本不把國民黨當作對等對象，僅視為一個呼之即來的統戰樣板。

其中更粗暴的舉動，莫過於閉門會議的強制消音。在人民大會堂裡，當鄭麗文正準備發表意見，連「第一點」都還沒講完，安保人員便強硬驅離記者，轉播訊號瞬間切斷。中共這套強硬的清場流程說明了一切，北京要的只是「來朝見」的畫面播出，至於要說什麼，根本毫不在乎，更不想塑造對等互動的形象，給鄭麗文穿小鞋，連表面的尊重都懶得演。

如此荒腔走板的訪中大戲，徹底撕下「兩岸紅利」的假面具。面對年底大選，台灣人究竟要把國家的未來，交給一個在極權面前毫無尊嚴、只能搭巴士陪笑、連話都講不完的政黨？還是要交給能堅守民主自由陣地、帶領台灣百工百業與高科技打入全球價值鏈的掌舵者？

（作者為教師）

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