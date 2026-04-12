自由廣場》鄭習會用意 分裂台灣社會

◎ 洪浦釗

四月十日的這場「鄭習會」，不是交流，而是中國公然介入台灣政治，也是台灣政治人物公開附和中國對兩岸關係的內政化定義。當習近平在會中強調兩岸同屬中華民族，並透過「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」這一整套論述，將台灣議題納入中國內部事務的框架時，鄭麗文隨後提出「台灣海峽不會成為外力介入的棋盤」，這樣的說法在邏輯上是延續，而不是回應。也正因如此，這已不只是立場接近，而是對中國內政敘事邏輯的實質承接！

和平被改寫為單方面期待

在這樣前提下，這種偏移會進一步將國共立場綁在一起，特別是在「和平」的詮釋上。台灣追求的和平，是建立在中國不放棄武力犯台的威脅下，透過強化自我防衛能力與國際合作，以維持印太區域的和平與穩定；但在這次國共互動中，和平被改寫為降低對抗、排除外力、強調內部處理。當安全不再是前提，和平就從實力支撐的穩定，轉變為對中國單方面善意的期待。

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而這樣的轉換，不會先進入政策，而是先改變輿論。當威脅被淡化，國防預算、軍購與國際安全合作等議題，就容易被重新排序，甚至被視為可延後的選項。一旦這種變化持續累積，將直接反映為防衛準備與意念的落差，同時削弱台灣與主要安全夥伴之間的互信基礎。

政治競爭走向結構性對撞

對台灣更深一層的影響，是政黨競爭正在變質。過去爭的是政策選擇，現在爭的是台海究竟是國際問題還是內部問題。一方強調國際協作與安全連結，另一方則逐步迎合中國內政化邏輯，主張排除國際友盟介入。當雙方認知出現根本分歧，政治對立就不再只是競爭，而是難以調和的正面對撞。

一旦分歧推進到這個層次，政治治理本身也會受到影響。當政治競爭建立在不同前提之上，制度原本用來調和分歧的功能就會被削弱。因為協商與折衝的前提，是對國家利益有基本共識，一旦這個共識不存在，制度就只能承載衝突，而無法化解衝突。

治理失能與社會分化

進一步來看，這樣的影響最終會外溢到治理層面。當朝野對基本問題的認知南轅北轍，立法院議事運作自然會陷入無止境的立場對抗，政策討論也難以回到內容本身。政府任何重大決策，都可能被重新解讀為政治表態，而不是公共利益的選擇，結果就是推動遲滯、反覆拉扯，甚至陷入無限拖延，進而拖累整體國家發展。

台灣內部分裂就是中國要的結果

因此，更值得警惕的是，這並不是單純的內部政治現象，而正是中國對台操作所要達成的效果。透過輸出內政化的敘事，並在台灣內部找到承接者，中國不需要直接介入制度運作，就能讓台灣在自身政治對立中持續消耗。

當社會對立擴大、政治共識無法形成，台灣的決策能力與對外行動空間自然被壓縮。中國甚至不需要出手，台灣就會在內部分裂中消耗自己。這正是中國要的結果！

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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